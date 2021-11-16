台灣之光!道瓊永續指數認證 元大金ESG全球金融業第一

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）致力ESG有成，今年三度入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）成分股，並同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，更奪下綜合金融類全球第一名。

元大金指出，元大金將永續發展納入核心營運策略中，建立金控層級的投資與融資綠色政策，將永續精神延伸到產品面，推出ESG相關商品等，發揮金融業資金上游影響力，從元大金控集團出發，攜手客戶善盡世界公民責任實踐永續，讓台灣在國際發光。

落實永續風險管理，將責任投資精神落實到業務上，元大金2019年訂定「永續金融準則」，各子公司依照業務特性納入ESG（環境、社會、公司治理）因子，控管投資組合，扶植具永續理念的企業發展。子公司元大證券重視ESG概念企業，推出「元大ESG高股息N」、「元大上櫃ESG成長N」及與減碳及綠能環保趨勢相關的「元大特選電動車N」等商品，並於「投資先生」APP中加入「上市/櫃公司治理評鑑前20%」及「台灣ESG成分股」服務功能，協助投資人選擇ESG績優企業強化客戶與永續企業的連結。

元大銀行2020年成為赤道原則協會會員銀行，是全台第七家簽署赤道原則的銀行。在綠色授信上，元大銀行將社會與環境風險納入授信業務審查及決策流程中，並持續關注簽約與撥款後資金運用動態，及追蹤落實企業社會責任情形，近期也參貸長興材料5年期的永續連結授信聯貸案。

元大投信積極將主動型基金100%導入永續金融準則，2019年率先發行完整結合ESG財務指標的元大台灣ESG永續ETF，截至11月12日規模105.3億元，為台灣永續投資刻劃重大里程碑；元大投信同時與外部基金評級單位合作，對基金產品永續程度進行評價，並於該投資平台標示，截至今年9月底止，獲得該平台5顆地球基金共有18檔，截至10月底規模為3,753.16億元，4顆地球基金也有17檔，規模762.01億元。

元大金控

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