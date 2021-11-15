民團質疑金管會放水蝦皮 金管會發四點聲明澄清

經濟民主連合偕同時代力量立委邱顯智今（15）共同舉行記者會，要求金管會不能放水蝦皮，要求金管會對蝦皮金流把關。晚間金管會發布澄清四大點聲明。包括6月底發布「將代理收付實質交易款項一年日平均餘額上限，由10億元調高至20億」，是依照「監理重要性及顯著性考量」，以及「衡酌網路零售及電子商務成長數據」二大理由，而且也由經濟部、銀行公會、多家第三方支付業者討論後決議；同時金管會也強調6月30日發布法規命令當天就函送立法院，並沒有故意拖延。同時明年第1季將調查樂購蝦皮的日均額，依今年全年來算公式，亦是依2015年即確立的法令規定。

經濟民主連合今日偕同時代力量立委邱顯智共同舉行記者會，要求金管會不能放水蝦皮，任其將金流支付「左手換右手」，並呼籲立院財政委員會確實把關，遏止金管會放水行為。並質疑相關修正案早於6月30日就已函送立院，卻躺了4個月，在本月16日才會排入程序委員會議程。

金管會澄清，今年6月30日修正發布「電子支付機構管理條例第五條第二項授權規定事項辦法」等12項授權法規命令，業依「中央法規標準法」第7條有關「送置義務」之規定，於同日將發布令、條文、總說明及條文對照表等函送立法院。

此外，金管會針對免申請的保管代理收付款項總餘額由10億元調高至20億元，特別做出三點說明。

一是保管代理收付款項總餘額未逾「一定金額」之第三方支付服務業者，非屬電子支付機構，仍由經濟部主管，毋需向金管會申請業務許可。該規定係自2015年制定電支條例時即已確立並維持之監理原則。

金管會基於監理重要性及顯著性原則考量，並避免對單純提供代理收付款項之第三方支付服務業者造成過大影響，將代理收付款項總餘額之「一定金額」自新台幣(下同)10億元修正調高為20億元，是依比例原則。

二是衡酌近年來我國零售業網路銷售及電子購物、郵購業之成長數據，並曾於今年4月6日邀集經濟部、多家第三方支付服務業及銀行公會等單位召開研商會議討論後決定。

至於第三點，有關8月14日廢止蝦皮支付業務許可，蝦皮購物平台8月12日起改由樂購蝦皮。金管會表示，明年第1季將調查樂購蝦皮公司今(110)年度所保管代理收付款項之一年日平均餘額，如超過20億元，樂購蝦皮公司應依電支條例規定於111年6月30日前向金管會申請專營電子支付機構業務許可。

同時金管會亦強調，樂購蝦皮2015年間向經濟部登記及經營業務之「第三方支付服務業」，依「電子支付機構管理條例第五條第二項授權規定事項辦法」規定，明(111)年調查樂購蝦皮公司今(110)年度所保管代理收付款項之「一年日平均餘額」，是以110年1月1日至110年12月31日每日餘額之和除以今(110)年天數(即365天)計算之。

金管會說，這個計算方式係自2015年訂定該辦法時即已確立並維持之規定，相同情形之第三方支付服務業均適用一致性之計算方式。