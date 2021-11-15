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比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

都過關！22家壽險第3季淨值比全數超過3%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

壽險公司第3季財報全數公布，據各家公司申報資料顯示，截至第3季底為止，22家壽險公司淨值資產比全數超過3%，沒有一家低於金管會規定的3%警示門檻，過去較低的2家壽險，包括三商美邦人壽前3季淨值比3.31％與宏泰人壽的3.26％亦均達標，增資警報暫時解除。

國內22家壽險公司合計前三季稅後純益逾3,389億元，較去年同期成長逾78％，創下史上新高紀錄，其中只有2家壽險虧損，一是安達人壽累計前3季稅後虧損4.67億元，以及中華郵政稅後虧損32.77億元，不過單月已出現小幅獲利8.87億元。

獲利前三名則分別是國泰人壽稅後純益賺1,002.5億元、富邦人壽的965.6億元及南山人壽稅後純益賺545億元。

金管會對壽險風險控管嚴格，要求要有雙重風險指標，包括資本適足率（RBC）要達200％以上、淨值比要逾3％，每半年檢視一次，若連續二期不達標，否則將列為警示並要求限期改善，例如增資等等，因此主要是看半年報與年報，但季報表現也會被金管會列為參考。

今年前3季壽險業財報亮眼，主要受惠股債市實現不少資本利得，加上新台幣升值優勢亦減少壽險公司減少避險成本，因此22家壽險公司上半年普遍都繳出亮眼的獲利成績，到9月底，22家壽險公司淨值比全數在3％以上，通通符合金管會的監理目標。至於5%以下亦僅有3家，包括中華郵政壽險的4.69％、三商美邦人壽的3.31％，與宏泰人壽的3.26％。

第3季淨值比最高的是合作金庫人壽的31.37%，其次是法國巴黎人壽的30.77%，其餘像是康健人壽與安聯人壽都在20%以上，外商壽險主要是淨值比是淨值（即股東權益）除以資產總額的百分比，外商壽險因投資型商品為大宗，這類商品中分離帳戶的資產是屬於保戶，計算淨值比時要扣除，因此分母較小，普遍算出的淨值比都偏高。

壽險公司 金管會 財報

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