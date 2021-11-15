鼓勵年輕人投入壽險 全球人壽接班人計畫起跑

全球人壽推出「服務接班人計畫」，並於日前舉辦2021年服務接班人職涯說明會台北場，年度招募代言人八三夭樂團受邀出席，分享職涯過程並鼓勵年輕人勇於挑戰自我，不怕磨練與碰撞，全球人壽服務接班人職涯說明會將陸續於台中、台南登場。

全球人壽副董事長林文惠現身說明會表示，許多年輕人在追求夢想的過程中，即便面臨挫折與無奈，還是勇敢面對屬於自己的挑戰，努力用自身的方式前進；希望有更多年輕人加入壽險業、開創未來人生新版圖。

林文惠說，由於了解新鮮人在投入壽險業之前，最擔心「初期收入不穩定」以及「人脈不足」等兩大問題，全球人壽除了有完整的專業養成計劃、提供個人財務補助，初期更由公司給予名單，從服務現有客戶開啟壽險職業生涯。透過「服務接班人計畫」，引領年輕人投入壽險事業，只要加入計畫，都能成為最優秀的接班人。

全球人壽近年致力於業務年輕化，期許透過2021年「服務接班人計畫」，維持組織平均年齡35至40歲左右。「服務接班人計畫」為期18個月，透過公司精實的養成計劃，親自培訓保險專業領域，進公司第一件事不是交名單，是由公司提供名單，新人再也不用靠自己摸索。

入選為全球人壽青年軍的黃綉雲在說明會上分享經驗，透露從來沒有想過自己的人脈可以這麼廣，加入全球人壽後，透過顧問式銷售，北到金山、南到墾丁都有客戶，薪水可以翻倍漲。在疫情下，經由不斷努力以及服務接班人計畫，讓自己的業績屢創新高，家人也很安心，從一開始的反對到現在非常放心，甚至很驕傲地說我女兒從事保險工作。

也是青年軍之一，從物理治療師轉到壽險事業的鍾宏斌說，從事壽險顧問後，走進每一個家庭，才發覺每個家庭、每個角色都有其難言之隱。在壽險專業養成過程中，也從原本傲慢的心轉換成更多同理與體會。

全球人壽「服務接班人計畫」提供一年財務補助，在培訓期前六個月透過培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照；第七個月有機會晉升區主任，學習完整風險評估與保單規劃、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷；第19個月則有機會晉升業務經理，學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓，除了為自己創造超過年薪百萬的收入，更能深入社會各階層拓展人生的視野。