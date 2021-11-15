專家：中美通膨壓力延燒 人民幣走勢平穩

交通銀行台北分行今（15）日發表人民幣周評指出，中國人民銀行推出新型態結構性貨幣政策工具-碳減排支持工具，用於積極應對氣候變遷，推動綠色金融發展，以市場化的方式引導金融提供融資，支持產業綠能低碳發展。

碳減排支持工具利率1.75%可貸六成，且未明確設定總量規模，對於引導長期利率向下的邊際效用有限。碳減排貸款的用意為提供寬信用更多元的途徑，力助轉型以達成碳中和目標，而非貨幣政策寬鬆降息的指向。

中國人民銀行公開市場操作連續五日逆回購投放1,000億，表達強烈維穩的政策方針，全周淨投放2,800億，資金全面均衡。Shibor短天區間回穩，隔夜1.88%，2周2.14%，1個月以上近乎平盤。境內存單（NCD）1年期價格稍有鬆動，集中落於區間下緣2.73~2.75%，人行調整MLF利率的壓力暫時獲得緩解，在上周穩定投放策略下，月內MLF將維持高額總量續做。

CNH Hibor除隔夜資金鬆弛外，其他期限報價稍有下調但仍較境內高出30~53bps，跨年2個月以上拆款成本於3.00%之上。境外人民幣受制於美元利率升息聲浪轉高而走升，USDCNH SWAP曲線下行加速，如圖。1年期換匯點從1700劇降回至1600附近（紫線） ，CNH隱含利率走低，資金拆入需求轉淡，連帶拖累供給價格下探（紅線）。

總經數據方面，中國大陸10月PPI快速攀升月增13.5%，主要受國際原物料等大宗商品、能源供給偏緊影響所致；CPI走揚1.5%，因食品價格由降轉升及能源產品漲勢繼續拉動。但實體經濟復甦進展慢壓抑CPI增幅，通膨由PPI向CPI傳導較為有限，年內兩者差額尚且不見明顯的改善，人行貨幣政策面臨內需與通膨拉扯的兩難。

美國公布CPI連17月走高，月漲6.2%再創31年以來的最高增速遠超預期，顯示消費者已開始面臨生產端轉嫁成本的通膨壓力，市場對Fed的通膨暫時論逐漸失去信心，出現升息提早的猜測。

因通膨壓力不斷擴散，美債殖利率曲線大幅跳高，10年期殖利率升幅躍7個百分點重回1.59%，為1年來最大單日漲勢；美指亦受到激勵，成功突破95整數關卡，連續走強。在岸人民幣（USDCNY）走勢轉跌，相比其他非美貨幣則貶幅有限。

CFETS公告在岸人民幣中間價在美公布CPI隔日走低197點，最終收盤價則回到6.3902元兌1美元。相比之下，離岸人民幣（USDCNH）未受美指強勢壓力，波動穩定，最終以6.3787作收。