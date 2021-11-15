鎖定內湖科技新貴 國泰世華銀7實體分行進駐

鎖定內湖科技新貴金融與財富管理需求，國泰世華銀行今(15)日宣布原位於松山區的敦北分行遷址進駐至內湖區，並更名為內科分行，日後內湖地區將有多達七間國泰世華實體分行可提供專業金融服務。

國泰世華銀行表示，近年積極推動數位轉型，透過大數據應用，精準掌握客戶屬性及偏好，並積極推動人臉辨識的數位驗身服務，超前導入創新且安全加倍的金融服務模式。在實體分行布局方面，有鑑於內湖科技園區企業及人才群聚，發展潛力十足，為了更貼近內科園區，因此再多出一家。

內湖坐擁台北當前產值最高的科技園區，園區內高科技產業密集、就業人口相當龐大。而國泰世華銀行在內湖深耕已久，數據分析顯示近一年內曾經前往內湖區分行辦理業務的客戶中，有高達近7成同時也是國泰世華網銀App的用戶，顯見該地區的客戶對於數位金融服務相當熟稔。

為滿足科技人才對金融服務的需求，國泰世華銀行內科分行落腳內科2.0計畫核心基地，國泰世華銀行總經理李偉正在出席內科分行開幕儀式時表示，考量園區內的客戶普遍對新科技接受度高，因此內科分行不論在空間動線、自動化設備及人員服務上，皆致力打造更完善的數位金融體驗場域。期待在不久的將來，將這個模式快速推展到全台165家分行，為全體客戶提供更加自主、便捷的服務。

國泰世華銀行作為分行數最多的民營銀行，近年來積極盤點營運據點，經營觸角深入各核心商圈、產業重鎮及新興重劃區。除了透過分行就近服務客戶，2021年疫情嚴峻期間，為保護客戶與同仁的安全及健康，迅速調整服務方式，將多項需臨櫃辦理之業務，運用數位、自動化設備等方式協助客戶完成交易，包含透過網銀App僅需5分鐘即可開立數位帳戶，滿足基本存、提、轉、匯等金流交易功能；亦可申辦證券帳戶與智能投資，以金融科技力打破時間與空間限制，實踐服務零距離的精神。