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玉山金連8年入選DJSI 黃男州：續跨越三座大山

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

2021 年道瓊永續指數評選結果 （Dow Jones Sustainability Index， DJSI）公布，玉山金控（2884）再創台灣金融業紀錄，是台灣金融業唯一連續 8 年入選「道瓊永續新興市場指數」成份股、6 度入選「道瓊永續世界市場指數」成份股，寫下近 5 年均位於銀行業（Banks Industry Group）全球前 10 名的紀錄，顯示玉山長期投入永續發展，持續獲得國際高度肯定。

道瓊永續指數將金融業分為銀行、保險、綜合金融服務三大類，評鑑內容主要分為治理、環境、社會三大面向，在銀行業的評分面向，特別重視公司治理、永續金融、誠信經營及氣候變遷因應。在 23 項評分面向中，玉山更是在防制犯罪、人權維護、普惠金融等 6 項題組獲得滿分，總計共 19 個面向排名全球前 10%，連續 5 年獲得銀行業世界排名前 10 名，再創台灣金融業紀錄。

玉山金控積極與國際接軌，於今年加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets，SBT），並設定升溫控制為 1.5°C（Business Ambition for 1.5°C），是亞洲首家以 1.5°C 為基礎設定減碳目標的金融業。玉山也進一步設立中長期目標，包括 2027 年前將國內玉山自有大樓改建成綠建築、2030 年前將國內據點 100%使用再生能源、2050 年前成為淨零碳排銀行。透過有計畫、有系統、有紀律的行動，為地球升溫控制展開具體作為，並且付出最大的努力。

玉山金亦長期投入在社會公益活動，在近兩年疫情嚴峻時刻，為感謝國內第一線防疫醫護人員堅守崗位，玉山為首家企業主動發起捐款活動，並致贈感謝卡片、防疫及醫療物資至各醫院及疫苗接種站、捐贈高流量氧氣鼻管系統（HFNC）給急需的醫療院所；亦發揮人道精神、落實世界公民理念，玉山與中華民國醫師公會全國聯合會及馬偕醫院共同捐贈救助款、防護衣及口罩至印度及越南等國家，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs17）建立全球多元夥伴關係。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山將持續跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任、永續發展，致力將 ESG 與經營策略融合，並且成為變革創新的動能，展現金融業在永續的關鍵影響力。對內講究以人為本、科技為導向的人才培育，向外則持續運用科技創新與跨業合作、接軌國際精進學習，整合內外部資源及合作夥伴的力量，勇敢面對 ESG 的新挑戰，共同開創美好的新未來。

玉山金控 金融業 銀行業 玉山銀行 新興市場指數

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