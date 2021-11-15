拚快速信貸 國銀與獸醫、美髮、外送、電商等異業串聯

國銀為開拓信貸新市場，積極透過異業合作，鎖定特定產業從業人員，如獸醫師、電商頭家、外送員或美髮師等，量身打造合適專案，並透過跨平台資訊串接，取代傳統財力證明，讓民眾得以快速遞件申請，也讓銀行進一步擴大客戶服務範疇，打開商機。

過往銀行多採申辦人的薪資單、扣繳憑單等資訊，用以評估核貸與否，部份民眾曾因相關文件提交不易而卡關。永豐銀行著眼於全年產值逾300億元的台灣寵物產業，針對全台執業獸醫師，結合QR Pay收款、DAWHO數位帳戶、理財型房貸和獸醫師公會團體信貸共四大工具推出「永豐獸醫師金融服務」，其中「獸醫師公會團體信貸」開放申辦者可直接提交指定獸醫院管理系統近6個月的營業資料做為財力證明，協助獸醫師提供合宜場域或採購儀器以提升服務品質。

星展銀行則透過獨家線上核貸模組，以API串聯整合PChome商店街資料庫和星展銀行授信標準，凡是在PChome商店街開店6個月以上、一年內有營業額紀錄者，從申請到核貸、對保，5分鐘即可完成。

台新銀行鎖定外送工作6個月以上的外送員，推出「免等貸」專案，將外送接單和薪資數據導入信用評分模型，經核貸通過者，最快30分鐘可撥款；凱基銀行則觀察到美髮設計業多採現金交易，難以提供薪資轉帳、扣繳憑單等傳統財力證明，今(2021)年初也攜手「StyleMap美配」平台，設計師可提交「美Pay收付平台」收款資料取代財力證明。