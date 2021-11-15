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繳地價稅有回饋 用LINE Pay Money指定條件最高回饋10%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

行動支付的普及與多元化的支付繳費服務，各式地方稅也逐漸開放更多繳費管道便利民眾繳稅。一卡通公司表示，疫情穩定，呼應行政院鼓勵大家消費，配合政府振興加碼，也感謝數位五倍券綁定LINE Pay Money的用戶，特別提供地價稅繳稅加碼優惠。

今年10月26日至今年12月2日期間LINE Pay Money用戶累積消費滿5,000元，繳納地價稅可享LINE POINTS 3%點數回饋，若振興券綁定LINE Pay Money可再享LINE POINTS 2%點數回饋，兩重優惠最高可各得100點。此外，台北富邦帳戶或新光銀行OU帳戶新戶首次連結LINE Pay Money，最高可額外再得LINE Pay Money儲值金5%回饋，最高可各得200元，合計最高可拿600元價值回饋，民眾請把握機會輕鬆繳稅賺好康。

配合地價稅開徵，LINE Pay Money持續拓增繳稅縣市，目前已遍及全國16個縣市，除了綁定振興券使用LINE Pay Money繳納地價稅指定條件最高有10%回饋外，繳台南地價稅還享有專屬加碼，110年10月26日至110年12月2日活動期間內使用LINE Pay Money累計消費滿1,000元，並開啟兩種自動儲值功能，可再享LINE POINTS 5%點數回饋（每LINE Pay帳號最高限得50點），台南地價稅獨享的優惠，市民朋友別錯過囉！

使用LINE Pay Money繳稅，除了桃園市地方稅需透過桃園市市民卡APP繳納外，其餘縣市均可自LINE Pay Money「生活繳費」功能使用LINE Pay Money繳納地方稅捐，不僅免手續費，高雄市更提供「綁定個人資料」服務，除會將未繳帳單自動顯示於「待繳稅單」中，還可透過「LINE錢包」官方帳號接收提醒繳費通知，不僅方便查詢待繳帳單，也避免錯過繳費期限。利用手機行動支付繳費快速又方便，民眾可多加利用輕鬆解決生活大小事。

LINE LINE Pay 地價稅

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