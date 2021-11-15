元大人壽連續三年榮獲「最佳服務品質獎」

為了解台灣民眾選擇人壽保險之關鍵指標及民眾對國內人壽保險公司之認知，《卓越雜誌》與「閱傳媒民調中心」合作進行「2021年卓越保險評比」調查，獲獎名單已於11月12日揭曉並頒獎，元大人壽以客戶服務卓越獲得網友及專業評審團一致青睞，在保險同業中脫穎而出，榮獲「最佳服務品質獎」殊榮，這是元大人壽第三年獲此獎項。

「2021年卓越保險評比」調查結果顯示，台灣民眾選擇人壽保險公司最重視的指標包括：永續經營能力、服務品質、整體品牌形象、理賠滿意度、滿足客戶需求等。評比共分兩階段進行，第一階段以全國網路調查方式，由民眾網路投票，第二階段則由卓越雜誌邀集內部專家，參考網路投票統計分析、壽險公司營業單位數、資產淨值、營運績效等客觀數據資料後，評比出卓越之保險公司名次。

元大人壽連續三年獲得最佳服務品質獎，根據調查報告指出，受訪民眾對於元大人壽之服務，包括招攬人員專業度、保單滿意度、諮詢服務、保單理賠快速與否、商品多元化、客服人員服務態度是否滿意等項目，都給予高度之正面評價，卓越表現在眾多同業中脫穎而出，再度蟬聯「最佳服務品質獎」。

持續致力於推動普惠金融、打造金融友善的元大人壽，為保護金融消費者，建立以「公平待客」為核心的企業服務文化，自2020年第4季開始啟動「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」服務驗證專案，今（2021）年3月已取得由國際公認第三方驗證機構BSI英國標準協會核發之驗證證書；制定以客戶為中心、系統化之快速回應申訴處理流程，並透過此標準落實妥善處理客戶抱怨，藉由客戶回饋、流程之調查、監督與持續改善，提升客戶滿意度。