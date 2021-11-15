電子支付機構執照規定放寬 民團批金管會為蝦皮放水

金管會今年6月發布法規命令，將第三方支付業者免申請電子支付機構執照的「代理收付實質交易款項一年日平均餘額」上限由10億元調高至20億元。經濟民主連合今與立委邱顯智舉行記者會表示，新規定讓蝦皮公司能合法過關，金管會不該為受中國騰訊影響的蝦皮量身訂做審查標準，「放水違法蝦皮變合法」。

台灣公民陣線組織部主任許冠澤指出，根據金管會統計資料，全國28家領有合法執照的電子支付機構，今年9月底加總的「代理收付款項餘額」約39億元，平均每家1.4億元，蝦皮「日平均餘額」竟然就有31億元，顯然掌握龐大金流，造成「違法無照經營」規模竟然遠遠大於「合法有照納管」規模，不將蝦皮金流納管，將有害市場機制健全。

許冠澤表示，金管會此行政命令進入審查程序時，應該重新檢視及修正，然而數個月過去，遲遲未見相關備查案出現在立法院院會議事日程，直到上周五邱顯智委員辦公室聯繫議事處才得知，相關12項法規命令修正案6月30日即送至立法院，但11月16日才會排入程序委員會議程，最快11月19日排入院會議程，「等到真正討論時可能也已經12月，若讓爭議極大的法規命令拖過此會期，國會監督形同虛設」。

經濟民主連合研究員江旻諺表示，主管機關對於「代理收付實質交易款項」的計算方式是「一年日平均餘額」，按金管會目前明言的處置辦法，蝦皮僅有142天的每日收付餘額，卻是以一年365天計算分母，計算結果將從日均額31億元降至約12億元，正好超過舊法的10億元門檻，卻低於新法20億元的「新門檻」，金管會根本是為蝦皮量身訂做審查標準，無視背後中國騰訊的影響力。

邱顯智表示，金管會此行政命令，到底是要嚴加管理還是放水？相關金額標準即交易數量等規範，應該要納入明確管制，一併檢討把關。