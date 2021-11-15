凱基證券、投信、投顧 榮獲金彝獎五大獎

象徵國內證券期貨界最高榮譽的第16屆金彝獎揭曉，凱基證券、投信、投顧合計榮獲五座大獎。凱基證券囊括傑出金融創新獎、傑出風險管理獎及特別獎傑出綠色金融獎三大獎。凱基投信摘下傑出資產管理獎、凱基投顧副總梁姿嫺則獲頒個人獎的傑出投信投顧人才獎，全方位金融專業實力大獲肯定。

凱基證券致力數位躍升策略，榮獲傑出金融創新獎，從產品設計到線上服務，深受業界專業評審肯定。電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證券深耕數位領域，提供一條龍式APP整合服務，運用AI大數據打造最適化投資組合，並整合投資商品、資訊及服務，為年輕族群推出友善快速的創新數位旅程。

繼今年3月獲證券商風險評鑑最優等級後，凱基證券再獲頒傑出風險管理獎，風險管理部主管翁仁政表示，凱基證券設有嚴謹的風險管理組織及整合性的風險策略流程，交易前後訂立健全的交易審查與精密的部位管理、進化的金融商品評價及計量風險管理程序，並建置領先業界的整合性風管資訊系統，即時全面追蹤曝險狀況，落實日常風險管理執行。

這屆金彝獎首次設立特別獎「傑出綠色金融獎」，頒予凱基證券肯定其在綠色金融及ESG相關債券籌資的表現。凱基證券債券部主管洪韶卿表示，公司近來致力於響應政府推動綠色金融，協助企業評估及定價相關債券，並擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，包含第一檔國營企業綠色債券、第一檔民營企業綠色債券及社會責任債券，顯見凱基證券專業及承銷實力深受客戶肯定。

此外，凱基投信榮獲傑出資產管理獎，副董事長暨總經理張慈恩表示，此顯現變革轉型計畫在三年內即繳出亮眼成績單，包含公募基金規模三年內呈指數型成長逾25倍、市場排名由31名躍升至第8名，創下投信界最快成長紀錄；在新產品規劃上，凱基投信在過去三年內，也針對機構法人、高端客戶與一般投資人的需求，發行近30檔新基金，期許提供投資人更多的創新產品，以成為亞洲精品資產管理公司為目標。

表彰市場專業楷模的傑出投信投顧人才獎由凱基投顧副總梁姿嫺奪得，以全球調研、專業分析提供前瞻性看法及密切客戶互動創造差異，獲得客戶極高評價，並以嚴謹研究態度與客戶服務精神，成為機構法人諮詢的首選分析師。

凱基證券全力落實以客戶為中心及值得信賴的核心價值，發揮全方位的金融專業實力，朝向成為亞洲領先的金融企業邁進。