群益證數據團隊一舉取得三項專利 交出亮眼成績單

群益金鼎證券以券商數位金融科技領航者自許，數據團隊不斷研發，近日傳出捷報，取得三項專利認證，分別是「新戶視介」預測模型、「關鍵智造」服務及防洗錢模糊比對系統的智動音譯功能，為2021年交出漂亮成績單，目前已取得新型專利，預計結合開戶及交易平台，提供客戶更快速精準的服務。

群益金鼎證券以客戶角度出發，研發三項專利以利客戶服務再升級，客戶能擇其喜好使用各項功能，此舉亦是群益始終堅持—「提供超越客戶期望之高附加價值的金融服務，成為客戶長期成長的伙伴」。群益金鼎證券董事長王濬智表示：「群益以『群眾利益』為優先共同努力，在資本市場中做出貢獻是我們的信念。我們擁抱金融科技並不斷超越自己，率先掌握未來的流行趨勢，給予群益客戶不同於其他券商的專屬服務。」

群益數據團隊為第一線同仁打造「新戶視介」的服務利器。新戶視介是利用機器學習模型，將新完成開戶的客戶進行分群與預測交易價值。透過分群提供不同的服務，以提升服務品質，並推測出客戶的投資喜好，同時依交易時間及投資價值進行分群，得以大幅改善第一線的服務品質，使服務更精準且具有溫度。

舉例來說，過去新戶開完成後，業務單位僅進行營業員的分派，讓營業員直接進行第一線的客戶服務。這套新戶視介預測模型工具，能以客戶視圖預測需求、優化顧客體驗。除了簡單快速的讓業務單位洞悉新戶需求外，營業員更可以透過新戶視介進一步了解該客戶的需求，後續再透過「關鍵智造」標籤服務結合自動化推薦系統，讓新戶精準接收到自己有興趣的金融資訊。

「關鍵智造」標籤服務即是透過NLP自然語言處理，利用jieba分詞工具將蒐集到的文章、新聞及投顧研究報告進行斷詞斷句分析，建立群益專屬語料庫系統，再透過程式方式進行比對，進而產出股票關聯性標籤；接著使用深度神經網路模型的機器學習方法，快速判讀文章並分析情感面向，給予群益專屬投資分數建議；最後將結合自動化推薦系統達到方便客戶提取內容重點，快速了解個股資訊。

另外，因應防制洗錢及打擊犯罪措施，群益數據團隊也研究國內外名單比對模式，透過文字探勘方式自行研發模糊比對系統及智動音譯API，建立3國語言5種拼音的通用音譯資料庫，大幅降低內部人員名單比對時間及有效增加防範洗錢犯罪的機率。

面對市場變化劇烈及商業競爭下，促使證券金融市場紛紛朝數位化發展。為了因應市場競爭，群益在交易系統上一直是傲視群雄。除了致力追求交易速度最佳化及系統穩定度外，對於在複雜的資訊網絡中，不僅必須快速滿足客戶的需求，還需要有溫度的貼近客戶，只有客戶滿意度與競爭優勢的提高，才能成為客戶長期合作的最佳交易券商。

群益金鼎證券表示，過去一年已成功打造數據基礎建設，未來將由數據團隊持續的深耕數據分析研究，致力發展FinTech服務，投入更多人力與資源，讓用戶享受到更加個人化且符合人性的產品，來回報用戶對群益的高度肯定，成為投資人心目中數位金融服務最佳品牌。