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南山人壽今公布前三季財報 每股盈餘3.94元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽前三季經會計師核閱後財報今（15）日正式公布，累計稅後純益約545億元， EPS為3.94元。

南山人壽表示，2021年第三季掌握市場波動實現國內外股債利得，使淨投資收益增加，合併稅後淨利約新台幣545億元，較2020年同期成長46%。

南山人壽2021年第三季總投資收益較去年增加，總投資資產報酬率達4.15%。今年第三季總投資資產4.9兆，相較去年同期成長約4%。資產總值持續提升，約新台幣5.22兆元。

南山人壽表示，2021年截至第三季合併新契約保費約新台幣753億元，合併總保費收入約新台幣2,786億元，股東權益為新台幣4,723億元。

南山人壽2021年截至第三季的合併新契約保費達新台幣753億元，主係因提供優質保障型及健康險等多元化商品滿足保戶需求，而穩定挹注保費收入。同時，因2021年以來美元匯率維持低檔及台幣低利雙重優勢，帶動美元商品銷售佳，南山人壽傳統美元新契約保費約524億，業界居冠；此外，疫情也讓國人防疫意識提升，健康獎勵回饋機制的健康險商品，亦為客戶更多元的醫療保障選擇，貢獻整體新契約保費收入。

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