首家！元大金獲DJSI全球綜合金融類第一名

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）為全球最具公信力的永續評比權威，每年從全球數千家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10%企業。台北時間11月13日公布最新評選結果，元大金控（2885）連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，從174家參與企業中脫穎而出，勇奪標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融類全球第一名，元大金控更是史上首家奪得該產業類全球榜首的台灣金融業者，優異成績，締造台灣金融業在國際ESG(環境、社會、公司治理)領域的新猷。

元大金控在今年CSA的23項評比項目中，包括道德行為準則、客戶關係、洗錢防制、客戶隱私維護、環境報告、氣候策略、社會報告、勞動關係、職業健康安全與普惠金融等10項評比表現亮眼，顯見元大金控在面對氣候變遷與COVID-19疫情影響下，仍持續落實企業永續發展，獲得國際高度肯定，奪得綜合金融類全球第一，更是台灣金融業的史上第一。

元大金控表示，致力實踐金融界最高的公司治理標準，遵循主管機關「公司治理3.0」永續發展藍圖，以穩健的經營原則，因應外部變遷，適時調整執行方向。去年在疫情衝擊下，全年稅後淨利創新高，今年前10月累計自結稅後淨利達303.23億元，較去年同期大幅成長45.9%，已超越去年全年獲利水準，每股EPS 2.5元。

經營績效穩定成長的同時，元大金控更重視氣候變遷風險與減碳議題，很早便導入環境及能源相關ISO進行系統性管理，導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構與內涵，設計出具體行動方案，為全台首家倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)及自願遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，盤查及揭露各項投融資組合碳排放之綜合金融公司，碳揭露專案評比(CDP)拿下最高領導等級A級，為全國金融業最佳排名之一，是首家承諾2023年前使用綠電比率達10%的金融業者，更領先同業導入「內部碳價機制」。

在社會參與面，元大金亦表示，本著取之社會、用之社會的精神，自去年初COVID-19疫情爆發至今，元大金控集團不僅捐贈逾新台幣2.6億元給第一線醫療體系與社福團體，是全台首家捐款超過1億元給醫療單位的金融業者，讓醫護人員在防疫期間有完備的醫療資源，能夠安心投入防疫工作，透過「振興經濟愛心卡」讓弱勢孩童於暑假期間的營養午餐延續，造福超過10萬名學童。