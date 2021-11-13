國泰金獲殊榮 道瓊永續指數保險產業評比台灣第一

象徵企業永續桂冠的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)揭曉評選結果，國泰金控（2882）再獲殊榮，連續四年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，同時連續七年列名道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，企業永續表現屢獲得國際肯定，名列全球標竿企業。

DJSI由美國標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)與瑞士永續集團(RobecoSAM)共同發布，不僅為全球第一個具系統性追蹤企業永續發展績效的永續性指數，亦是國際上最具影響力與公信力的企業永續評比指標之一，具有衡量及推進企業ESG實務全球準則的標誌性地位。

國泰金控本次評比總體分數於DJSI所屬的保險產業中排名台灣第一，精益求精屢創佳績。其中，與金融核心職能相關的永續金融、金融包容性等面向，皆名列全球產業第一，其他包含重大性、客戶關係管理、政策影響、環境與社會報告等共計超過30%的評比面向亦拿到滿分。

2021年入選DJSI世界或新興市場指數的台灣企業共26家，而26家企業中金融業入選者超過40%，國泰為其中入選保險產業時間最長之金融業者。

國泰金表示，將善用金融核心職能，聚焦永續發展於三大主軸「氣候」、「健康」與「培力」，向下開展行動方案並設定目標，定期檢視ESG推動成效，創造長期價值。透過持續內化永續精神，國泰金控及各子公司在推動台灣永續發展、責任投資、氣候行動上不遺餘力，積極議合企業重視ESG及氣候變遷因應，攜手被投資企業落實企業使命。

此外，國泰將「氣候變遷」定為議合主軸之一，為台灣唯一參與Climate Action 100+及CDP Non-Disclosure Campaign的企業，並以12月7日登場的「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，連續第五年邀請重量級產官學領袖和與會企業分享前線觀點，肩負台灣前瞻國際永續發展趨勢的重要使命。

國泰金控投資長程淑芬更受邀參加今年度COP26週邊會議，於本月8日的世界氣候高峰會(World Climate Summit, WCS) 擔任講者，分享金融業支持氣候金融的前瞻視野，程淑芬投資長為台灣出席COP26正式週邊會議的唯一金融業代表。

國泰金控總經理李長庚亦透過影片遠端參與WCS盛會，李長庚總經理表示，全球氣候變遷導致極端事件越發頻繁，身處東南亞核心位置的台灣更面臨嚴峻的氣候考驗，國泰所持有資產超過美金4,000億，客戶數達到台灣人口的63%，身為台灣最大的金控業者之一，因應氣候變遷責無旁貸。

全球淨零浪潮下，國泰金控展開組織內部全面檢視與盤點，思考從自身各項金融業務的推動，將減碳視為重要營運管理目標，積極持續進行「零碳營運轉型」，承諾提高再生能源使用比率，透過與售電業者合作，國泰金控及旗下國泰人壽、銀行及國泰產險總部，預計在2025年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點2030年達到100％使用再生能源。國泰以具體行動緩解氣候變遷的風險，落實減碳淨零的目標。

國泰金表示，期待透過永續金融議合與倡議，致力帶動整體產業提升，促進台灣社會的正向循環，也讓台灣更多企業能受到國際肯定。企業的永續實力與經營績效相輔相成，國泰金控經營屢創佳績。「永續國泰，與鄰常在」為國泰企業永續的核心原則，國泰穩步邁向亞太地區最佳金融機構之目標，創造社會共好。