橫掃金彝獎四項大獎 元大證券實踐永續金融獲肯定

元大證券繼獲工商時報數位金融獎、國家品牌玉山獎及全國首獎後，今(2021)年再以優異表現，囊括國內證券期貨界最高榮譽的「中華民國證券暨期貨金彝獎」四項大獎，包含傑出金融創新獎、傑出綠色金融獎及傑出人才培育獎等三項團體獎，以及傑出證券人才獎個人奬，堪稱業界大贏家。

元大證券金融創新能力有目共睹，近年來陸續推出投資先生APP、策略交易平台、開戶通APP等功能完善、使用便利與友善的數位金融工具，每一推出即廣受投資人喜愛。投資先生APP操作直覺容易上手，下載人次已超過280萬，而透過投資先生APP完成的交易量更突破11兆元；策略交易平台以跨平台雲端服務即電腦與手機等多元方式，提供對策略交易有興趣的投資人多方、空方及中長期套裝策略，透過客製化調整策略條件與參數，幫投資人盤中監控，當股票觸發策略條件時，主動推播通知，投資人可隨時掌握投資契機；開戶通APP將開戶繁瑣的步驟予以簡化，簡單三步驟即可完成台股及財富管理兩種帳戶開立。

綠色金融方面，元大證券以永續議題為前提，打造永續發展的金融生態圈為職志，並將ESG理念融入業務中，率先投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，成功主辦多檔綠色金融債，所籌措資金用途以離岸風電建設投資或融資為主，為企業永續發展努力，也為更美好的未來守護環境。未來，元大證券將持續推廣綠色金融政策，結合企業綠色投資之永續發展，提供創新產品讓投資人有更多選擇，創造三贏局面。

金融人才培育方面，元大證券與政治大學、清華大學、陽明交通大學等學校財金相關科系合作，舉辦投資銀行策略與實務、金融交易實務等一系列金融專業課程，也透過與台灣大學、成功大學等校舉辦金融理財活動，與學校協力累積校園學子金融知識基礎、鼓勵青年培養理財投資觀念，並將金融教育及人才養成向校園延伸，每年提供上百個在學實習機會，讓未來有志投入證券產業之學生，體驗金融職場、增進實務經驗；並於實習期滿提前正式任用，使畢業即就業，讓社會新鮮人得以順利延伸職涯發展藍圖，體現企業社會責任。內部亦建立管理人才梯隊制度，藉由完善的人才識別機制，培訓輪調、外派歷練、接班傳承等，培育具興業精神及國際移動力之潛力領導人才，逐步完善國際管理人才梯隊，為元大證券培育更多人才。

展望未來，元大證券將持續秉持「深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球投資」的理念，落實客戶權益、穩健經營，為投資大眾提供最完善、最周全之服務，並培育資本市場人才，為傳承台灣經驗努力、為揮軍國際市場奮進，為台灣證券金融發展、為台灣的資本市場貢獻一份心力。