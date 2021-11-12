保誠人壽推線上趣味測驗 協助三明治族梳理投保需求

為協助三明治族探索守護家庭的秘訣，保誠人壽今(12)日表示，首創業界推出「保誠幸福秘境」，帶領消費者透過沉浸式情境體驗，盤點家庭成員們在不同人生階段的需求，釐清規劃健康與保障的先後順序，協助三明治族擠身幸福前段班。

幸福快樂的生活是許多人趨之若鶩的目標，然而隨著年齡的增長、家庭角色的轉換與照護父母、配偶及子女的責任，每個人對於幸福的想像也不盡相同。

通往幸福秘境的旅途中，「保誠醫健通」線上測驗，以電鍋、除濕機等13項電器搭配64種分析結果，趣味地將家庭必備的電器用品擬人化，點出民眾對於健康與保障的潛在需求。

為延伸幸福的觸角，保誠人壽更將依測驗分享的總數，捐贈金額挹注家扶基金會的真材食學食育計畫。

用心傾聽消費者需求、關注市場趨勢的保誠人壽，日前提出幸福方程式，突顯現代消費者在追求人生重要里程碑，不再以線性逐步完成規畫；取而代之地，是依據不同階段的需求與現有資源，規劃每個人專屬的非線性人生。

對於肩負守護家庭責任的三明治族群，要思考自己與家人是否已具備足夠的保障，避免碰到突發風險時，仍能延續家庭的照護責任；同時，對於子女的發展，也期望能準備教育基金，確保下一代對於學習與生活的保障。

對於家中長輩而言，則會期望父母在退休之虞，也能獲得良好的生活品質與完善的醫療照護，樂活、健康地享受銀髮生活。

然而面對眾多的人生目標，多數消費者可能僅以穩定的收入與儲蓄、投資等工具規劃，卻忽略了健康與保障的重要性。

保誠人壽客戶暨數據長趙俊汝表示，健康與保障是通往幸福人生的必要因素，為協助三明治族建構守護家庭的幸福方程式，保誠人壽積極運用數位工具、數據分析與更具人性化的保險商品及服務，帶領消費者探索不同人生階段中的需求並提醒民眾預作規劃。

作為發展數位化與人性化服務的計畫之一，保誠人壽推出幸福秘境，剖析在兩人世界的小家庭與涵蓋父母、子女的折衷家庭等不同人生階段中，可能會遇見挑戰及風險並列舉消費者可能對於保險工具存有的迷思。

其同時結合保誠醫健通線上測驗工具，以家庭中不可或缺的電器用品，分析健康與保障對於三明治族群的重要性。

例如，吸塵器在打造乾淨居家空間上，可以發揮非常好的效用，搭配不同配件優化升級，能達到更佳效果。對於健康與保障的態度也是，如果等到認為自己準備好了再規劃，可能會造成更大的風險。

保誠人壽建議可以當下家庭狀況選擇適合的保障，未來再定期檢視，才能從容面對未來的不確定風險。

追求幸福人生是每個人關切的重點，保誠人壽除了用心傾聽客戶的需求外，也積極回饋社會。即日起，凡進入保誠幸福秘境網站，完成保誠醫健通測驗，並將測驗結果分享給親朋好友。每分享一次，保誠人壽將捐出10元挹注家扶基金會的真材食學食育計畫，讓每個人追求幸福的同時，也能隨手做公益，散播溫暖。

追求幸福人生的道路上，難免會碰到不同的風險。長期關注民眾健康與保障的保誠人壽，鼓勵民眾探索幸福秘境中不同家庭成員、不同人生階段所構成的情境題，透過網站及測驗了解自身健康風險狀態，妥善利用保險組合，降低人生中潛在的風險意外，攜手家人一起建立幸福人生。