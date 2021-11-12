世界糖尿病日 宏泰人壽籲提前準備相關醫療險

現代人生活壓力大，飲食作息不正常，導致疾病纏身，糖尿病就是人人聞之色變的現代文明病之一。衛生福利部國民健康署的資料顯示，糖尿病是國人位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡；據其統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5,000名的速度持續增加。

糖尿病及其所引發的併發症影響健康甚鉅，可能引發的失智症更是令人擔憂的嚴重問題；糖尿病關懷基金會的資料說明，過去研究發現糖尿病是失智症的獨立風險因子，糖尿病人得到阿茲海默症機率是一般人1.5至2倍，血管性失智症機率則是2至2.5 倍。

11月14日為聯合國世界糖尿病日，針對糖尿病及其可能併發的失智症，宏泰人壽建議，除了定期健康檢查，降低罹病風險之外，醫療保險必須要提前規劃準備。

失智症照護困難，往往造成家庭極重的經濟及心理負擔，而以旗下商品-宏泰人壽樂齡寶終身健康保險(DMA)為例，這是專為中高年齡族群所設計的保單，針對失智症、嚴重巴金森氏症及骨折手術等高齡容易出現的特定患疾提供保險保障，萬一不幸有相關醫療需求，就能發揮功能，適時提供經濟支撐。

以50歲男性投保「宏泰人壽樂齡寶終身健康保險(DMA)」為例，繳費10年期，保險金額100萬元，年繳保費僅3萬7,700元，保費負擔相對輕鬆。

第二保單年度(含)起，如不幸罹患保單條款所訂之特定腦神經退化性疾病，保險金為100萬元，終身給付一次，於第一保單年度則理賠3萬9,962元的保險金。

宏泰人壽強調，面對不可預測的未來，醫療相關的保障型保險商品實在不可或缺，宏泰人壽正全力推動公平待客持續發展五大計畫，特別重視中高齡專屬保障型保單的推動。

為了避免高齡金融剝削，宏泰人壽於內部制定規範，將逐步建立交易監控機制確保高齡保戶招攬或服務資訊公開透明，未來也會針對高齡族群製作用語清楚淺白的保單DM、建立專屬核保準則與條件，提供高齡保戶辦理保單業務享有免排隊、到府收件等服務。

基於公平待客及提升服務品質，宏泰人壽會在保險單寄發後，發送簡訊貼心通知保戶，提醒對其所投保新契約最後承保結果及相關權益，以實際行動落實公平待客。