第16屆證券期貨金彝獎頒獎 元大集團及國泰投信大贏家

第16屆中華民國證券暨期貨金彝獎今（12）日舉行頒獎典禮，共有28項獎。其中，元大集團為最大贏家，旗下證券、期貨及投信合計獲得九項獎，國泰及凱基則各取得五項獎，並列第二。

本屆金彝獎共選出11個傑出個人獎、九家公司17座傑出團體獎。個人獎項包括傑出證券人才獎、傑出期貨人才獎、傑出投信投顧人才獎、傑出市場服務人才獎、傑出企業領導人才獎等。傑出團體獎則包括傑出金融創新獎、傑出風險管理獎、傑出資產管理獎、傑出人才培育獎、傑出ESG永續獎等。

今年新設的特別獎項為「傑出綠色金融獎」，共有四家公司得獎。其中，證券業組有三家，即元大證券、法國巴黎銀行、凱基證券，投信業組有一家，即國泰投信。

就單一公司來說，則國泰投信獨得五項獎最優。其中，國泰投信總經理張雍川榮獲「傑出企業領導人才獎」，同時公司也獲得「傑出資產管理獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出綠色金融獎」。

其他獲得獎項的公司/個人還包括富邦證券、群益投信及期貨、期交所、證交所、中國信託投信、阿爾發投顧、施羅德投信等。