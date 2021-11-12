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貨幣持續寬鬆所致 9月底消費者貸款餘額衝破10兆元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處指出，今年9月底貸款餘額仍以購置住宅貸款最高，達8.5兆元，占比84.4%，較去年同月底續增9.4%。圖／聯合報系資料照
主計總處指出，今年9月底貸款餘額仍以購置住宅貸款最高，達8.5兆元，占比84.4%，較去年同月底續增9.4%。圖／聯合報系資料照

因貨幣持續寬鬆所致，主計總處國情統計通報顯示，今年9月底消費者貸款餘額10.1兆元，已突破去年的9.6兆元，年增9.0%。

主計總處指出，消費者貸款是指金融機構承作以購置住宅與消費性支出等用途的個人貸款。依中央銀行統計，近年消費者貸款餘額逐年增加，去年底餘額達9.6兆元，年增9.0%。今年9月底續升至10.1兆元，較去年同月底增9.0%，主因貨幣持續寬鬆所致。

若觀察消費者貸款業務，主計總處指出，今年9月底貸款餘額仍以購置住宅貸款最高，達8.5兆元，占比84.4%，較去年同月底續增9.4%，主因房市交易活絡，房貸餘額持續走高。

其次則是汽車貸款1,768億元，占1.7%，年增8.6%；信用卡循環信用餘額及房屋修繕貸款各為985億元，占1.0%及561億元，占0.6%，分別年減4.3%及 13.0%。

此外，因疫情陸續開辦各式紓困貸款，亦使得其他個人消費性貸款增至1.2兆元 占11.8%，年增9.6%。

信用卡 疫情 房貸

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