永續準則統一 KPMG提企業四大因應

聯合國氣候峰會COP26召開期間，全球資本市場關注的國際永續準則理事會ISSB （International Sustainability Standard Board）同時宣告成立，為全球金融市場制定ESG資訊揭露標準。KPMG安侯建業審計部營運長陳俊光說：「這對全球永續揭露標準是一個重大分水嶺，ISSB制定兼具全球一致性與透明的永續揭露標準，有助於強化全球資本市場，不僅可協助投資人與企業領袖做出更好的決策，並重新聚焦資源於創造長期的價值。」

國際財務報導準則基金會（IFRS）於COP26召開期間，宣布成立旗下國際會計準則理事會（IASB）的姐妹機構—國際永續準則理事會ISSB 。ISSB也透過國際跨組織工作小組發布氣候與一般永續揭露財務資訊的標準原型，並將在2022年6月前整合現行三個ESG揭露架構和組織，包含氣候揭露標準委員會（CDSB）、價值報導基金會（VRF），為永續資訊揭露邁向全球統一、對接財務資訊的重要里程碑。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興表示，現今永續資訊揭露有許多自願性的報告架構，但對投資機構、企業、政府監管機構而言，資訊複雜也相對分散。ISSB的設立顯示全球金融市場對建立永續共通標準以及語言的重視，在國際證券管理機構組織（IOSCO）、國際會計準則理事會（IASB）的推動下，ISSB的永續準則也將與IFRS會計準則相容，這將大幅提升ESG資訊揭露的品質、提高可信度並且帶動產業發展。

ISSB也將發展特定主題與產業揭露標準，提供多元的產業指引。根據近期發布的準則原型，治理、策略、風險管理、指標與目標為必要揭露項目，林泉興提出四大重點，以利企業提早布署。

第一是嚴謹的企業永續治理流程，林泉興說，永續治理組織已被視為必備，相關單位必須更清楚制定企業的治理流程、控制與監管風險與機會。第二為可落地的ESG永續策略與韌性評估，策略不能再是紙上談兵，必須合理的說明對商業模式、發展策略、短中長期對現金流的影響以及因應方案，甚至包含量化與質化的價值鏈調查、風險與機會的權衡與正負面影響、財務決策如投資或資金規劃等。

第三是完整的風險管理，包含完整的風險辨識、評估、管理、減輕風險流程，並包含風險評估工具使用、參數的揭露。最後則是可檢驗的產業指標與目標，更注重指標與目標，須進一步納入跨產業與相關產業指標；企業如已完整回應SASB產業指標、應用CDSB架構、氣候相關財務資訊揭露架構（TCFD），則較容易銜接ISSB標準。