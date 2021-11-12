年終資金需求 國壽祭線上遠距2%低利率保單借款

2021年即將來到尾聲，面對年底及將至的農曆新年，民眾對於資金的需求走向高峰。國泰人壽自11月11日起再推出「貸在家Ⅱ」保單借款利率優惠活動，延續民眾防疫距離好習慣，提供遠距及線上管道優惠借款利率2%，陪伴客戶揮別疫情、迎向新年。

近期民眾對於「保單借款」的需求逐漸提升，從歲末的汰舊換新到明年的新年規劃，無處不需及時短期資金作為輔助。同時隨著後疫情時代來臨，「遠距」及「線上」已融入國人日常，成為新興生活模式。國泰人壽「貸在家Ⅱ」順應趨勢，只要保戶擁有可保單借款的新台幣保單，使用指定二種零接觸管道借款，即可享有2%優惠利率。

第一個管道是透過手機快速貸款，民眾只要拿起手機加入國泰人壽會員，並申請網路服務資格，便可透過國泰人壽APP或官網會員專區進行保單借款，不僅兼顧自主性與隱密性，同時亦可享有撥款快速等流程便利的絕佳體驗。

第二個管道是國泰人壽首創的「CVX泰好保」遠距投保平台，民眾只需待在家由服務人員協助即可完成保單借款。只要保戶透過以上管道進行保單借款，都能以2%的優惠利率申請借款。

國壽「貸在家Ⅱ」保單借款利率優惠活動專案期間自2021年11月11日開始，一連持續超過三個月至2022年02月22日止，專案期間不只延續至跨年，更一路相伴保戶至農曆新年。

只要保戶擁有可保單借款之新台幣保單，透過國泰人壽APP、線上會員專區或是CVX遠距服務平台申辦保單借款，若總借款金額超過專案開始日之前一日總借款金額，則超過之部分即可享2%優惠利率至2022年3月1日止。國壽提醒保戶，越早借款可享有的優惠期間越長。

國泰人壽提醒，保單借款主要為應急，不適合用來理財。建議有短期資金需求的民眾，可善用「貸在家Ⅱ」保單借款利率優惠活動緩解壓力；保戶可至國泰人壽官網會員專區或APP查詢保單可借金額及借款利率，完整掌握保單資訊。