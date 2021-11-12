國泰永續高股息ETF規模成長翻3倍 11月16日除息

國泰永續高股息ETF(00878) 將於11月16日除息，為2021年第4次配息，每受益權單位將配發0.28元，投資人最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信表示，由於00878採用收益平準金機制，故不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，且自成立以來，每季皆有配息，過往填息率達100%，如前一季00878年化配息率達6.67%，不僅有股息入袋，還有機會賺進價差，觀察其所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，今年截至10月底，含息總報酬表現也有17.03%。

根據Morningstar統計，截至9月底，全球ESG基金總資產規模已攀升至3.9兆美元，且第3季與ESG相關的基金總數成長51%，達到7,486檔之多，顯示ESG投資備受重視，儼然是不可逆的投資趨勢。以國泰永續高股息為例，自去年7月成立以來，基金規模與投資人數都不斷上升，目前為臺灣規模最大的ESG主題ETF，截至11月5日，Bloomberg資料顯示，00878基金規模成長約348%；台灣集中保管結算所資料顯示，00878受益人數達246,561人，也代表投資人對於00878投資理念的實際認同。

11月全球的重頭戲莫過於聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)，各國談判代表齊聚英國，以敲定一項能落實巴黎氣候協定的新協議，最終希望達成減碳目標。而台灣也不例外，期望於2050年能達到淨零排放，也可預期具有ESG意識的公司未來相對更具潛力。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，00878是兼具環境永續與收益的雙贏選擇，根據MSCI永續資料庫計算，以新台幣100億元投資金額進行下，00878追蹤MSCI台灣永續高股息指數，其碳密度(創造每單位營收使用的碳排)相較台灣傳統的高股息(未考慮ESG)的指數，下降18%以上。

游日傑表示，隨市場利空雜音逐漸減弱，台灣企業獲利基本面良好，且法說會題材帶動下市場熱度可望延續，加上美股持續震盪走高且經濟數據好轉，台股在反覆震盪消化賣壓後，有望逐步挑戰前波高點。00878均衡布局電傳金產業，除基本面穩健外，還有ESG資金利多的加持，且震盪中還有股息作為下檔保護，實屬長期投資的最佳選擇。