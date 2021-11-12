國泰永續高股息ETF今年第4次配息0.28元 16日除息

國泰永續高股息ETF(00878) 公告每受益權單位實際配發0.28元，日訂在11月16日，投資人最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與這次配息。

法人表示，00878為國內首檔季配息的台股ETF，自2020年7月發行以來，每季皆有配息，且過往填息率為100%。目前季配息的台股ETF數量相對少，投資人對於配息率的計算相對不熟悉。其實只要將現金股利除以ETF持有成本，即可算出個人當期的配息率，因季配息為一年配息4次，故再將當期配息率乘以4，即可獲得簡單版的年化配息率（惟實際年化配息率，應以當年度實際配息金額加總為準）。

以00878配息為例，11月公告每單位配發0.28元，若以11月11日淨值18.63元為持有成本計算，當期配息率約為1.50%，年化配息率約6.01%。

觀察國泰永續高股息ETF近期表現，前一季年化配息率達6.67%，其所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，截至10月底，今年以來含息總報酬表現更達17.03%，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。此外，為避免領了息收卻輸了價差，因此，評估投資時填息天數也相當重要，根據台灣證券交易所收盤價資料，00878前三次除息皆在一天內就完成填息，而第四次配息因遭遇到國際利空事件導致台股重挫，在股市劇烈震盪下，00878也只花了12天就完成填息，且00878採收益平準金機制，故不會因投資人大量申購而配息受到稀釋。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，在美股持續強勢創高下，也激勵台股回神，成交量亦逐漸回溫，盤面維持類股輪動格局，台股在反覆震盪消化賣壓後，短線上攻力道強，加上美國聯準會宣布量化寬鬆(QE)縮減符合市場預期，且對升息保持耐心，有利台股維持偏多格局。

游日傑說，在景氣逐漸復甦下，各產業將百花齊放，資產配置可挑選電傳金皆均衡布局的高股息ETF，例如，如00878，除有基本面的加持外，也可望隨著資金輪動而受益，加上在震盪中還有股息作為下檔保護，是進可攻、退可守的投資首選。