王道銀行結合三大網購平台推刷卡現金回饋最高10%
王道銀行（2897）推出網購刷卡現金回饋活動，用戶刷王道銀行簽帳金融卡除了可享原有國內外不限通路1%無上限的現金回饋外，活動期間內於PChome、momo、蝦皮購物等網購平台消費滿額登錄，可額外再享最高10%現金回饋；此外，王道銀行另加碼推出月月抽iPhone 13活動，不限網路或實體通路消費，用戶每月刷卡累積滿千元即可參加抽獎。
即日起至11月15日，於PChome刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費滿新台幣11,111元以上且於PChome網站登錄成功者，即可享新台幣1,111元現金回饋。11月全月期間單筆消費滿新台幣3,000元且於momo網頁登錄成功者，可享新台幣250元現金回饋；參與momo網購活動者，每人僅限回饋一次。
11月全月期間，於蝦皮購物刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費金額不含運費滿新台幣6,000元以上，可現折新台幣300元；於蝦皮商城刷王道銀行簽帳金融卡單筆消費滿新台幣3,111元，即可使用王道銀行官網所示專屬優惠碼，最高可折抵新台幣350元。
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