新制上路！86檔金融塑化股明年CSR報告書需第三方認證

ESG（環境、社會、公司治理）逐漸獲投資人青睞，金管會打算明(2022)年正式推出二項新制上路，一是上市櫃公司財報將揭露ESG量化及具體內容，二是企業社會責任報告書將更名為永續報告書，且明年增加化學工業及金融保險業合計86家上市櫃公司的永續報告書要取得第三方驗證。證期局副局長郭佳君今（11）日表示，國際趨勢及投資人越來越重視ESG，揭露越清楚的公司將更能得到投資人的肯定。

金管會為營造健全ESG生態，以強化企業永續經營及資本市場競爭力，2020年發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，證期局副局長郭佳君今日提醒有二項重要措施是2022年要上路，上市櫃公司應提早準備因應。

其一是有關永續報告書。郭佳君說，今年已要求51家食品上市櫃公司報告強制取得第三方驗證，明年開始擴大上市櫃公司CSR報告書取得第三方驗證的範圍，納入新增42家塑化股及44家金融股，並明定其應取得之驗證內容。另為與國際接軌，將在公司治理評鑑提供加分，鼓勵企業發布英文版永續報告書。

其次是強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊方面。金管會已預告修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，並沒有反對或修正意見，條文將在年底前發布，這次增訂ESG資訊揭露揭露指引，引導公司揭露較為重要的環境及社會議題，如在環境方面，揭露溫室氣體排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管之占比）等更為具體明確及量化的內容，以實踐企業永續發展的目標。

郭佳君表示，無法揭露具體數字的公司要說明，台灣證交所亦會出具範本供上市櫃公司參考，揭露較佳的公司除了公司評鑑分數會較高外，未來永續報告亦將揭露相關的內容，明年財報應可算是預作準備。