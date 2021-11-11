超商辦保險理賠正式上路 保戶留意4大條件

超商辦保險理賠今正式上路，首家是台灣人壽與7-ELEVEN合作「ibon線上理賠申請」，創下壽險業理賠異業合作首例。但保戶須留意，若想到超商申辦保險理賠，必須符合4條件，包含限住院醫療險與意外險、理賠金額須小於10萬元等。

台灣人壽日前與全台近6000家的7-ELEVEN門市合作試辦「ibon線上理賠申請」，經過一年多試辦後，金管會保險局核准正式開辦。台灣人壽表示，試辦期間每月都有近百位保戶申請件，透過遍布全國7-ELEVEN門市ibon進行理賠申請，其中非都會區的案件高達57%，最遠的案件來自金門縣金城鎮。

因應已有首家壽險公司超商理賠正式上路，金管會保險局也頒布「保險業辦理超商多媒體服務機（KIOSK）線上理賠申請業務應遵循事項規範」，根據此規範，明定必須符合4大條件才能運用便利商店多媒體服務機進行理賠。

據保險局規定，保戶申請的理賠案件，要同時符合四大條件：第一，險種以住院醫療費用保險（日額型、實支實付型）及傷害醫療保險（日額型、實支實付型）為限；第二，當次理賠總額小於10萬元；第三，限匯款至受益人（同被保險人）本人帳戶；第四，事故原因無須進行理賠調查，實支實付型住院醫療費用保險及傷害醫療保險限住院且不需正本收據。

如果未符合上述4項條件的理賠申請案件，保險局也明定，保險公司必須主動通知保戶，並告知保戶，將於收到紙本文件後以傳統理賠程序辦理。

台灣人壽說明，保戶可以在全台任一7-ELEVEN門市，透過三個步驟就能一站完成理賠申請：第一，依ibon引導線上填寫申請資料；第二，事務機掃描上傳申請文件；第三，到櫃台免費包裝寄送，即可在線上完成理賠申請。保險公司同步接收到理賠申請資料及影像後，會立即進行理賠審核與給付，不再因郵寄往返延誤理賠。