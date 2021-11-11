金融對恒大曝險剩13.67億 金管會盯其他房企要國銀報告

恒大房產違約風險仍持續發酵，台灣證券、銀行、保險等金融三業雖然曝險情形已較9月中旬統計少了約8.46億元，剩下13.67億元，國銀亦僅占其中3餘億元，但銀行局副局長林志吉證實，目前再盯除了恒大以外其他中國大陸房企開發商，並請國內銀行填報提交相關報告，不過銀行局強調，目前國銀對中國大陸授信占淨值比重持續下降，亦有提足準備金等控管，目前「風險在可控的範圍之內」。

在香港上市的大陸地產開發商巨頭「恒大集團」，日前傳出深陷財務危機，備受外界與立委關注，我金融業在中國大陸房產曝險的情形。金管會今（11）日下午公布統計，國內銀行證券保險共計在恒大曝險的金額僅13.67億元，相較9月14日時公布的22.13億元明顯下降。

金融三業中仍以國人投資的境內、境外基金對恒大集團曝險較多，分別有30檔與38檔，總計金額為10.39億元。

其中境外基金有5.52億元，境內基金則有4.87億元，證期局副局長郭佳君說，二類均占整體投信公私募基金規模比重不到0.01%，整體比重極低。至於證券自營商方面，沒有投資恒大集團股票，整體對大陸房企相關投資亦僅2.3億元。

至於國銀對恒大集團授信曝險方面，日前金管會表示僅中國信託與上海商銀2家有投資，截至最新統計，目前曝險金額亦從上次的5億元降至3.28億元。此外目前國銀在中國大陸全部投資授信曝險金額占淨值比重僅剩35.7%（上一次公布是37.1%），相較今年元月時的40%以上亦有顯著下滑。

林志吉強調，國銀對恒大集團的曝險，大部份是放款，沒有投資，截至9月底止對恒布授信曝險3.28億元，占淨值比重逐漸遞減，也依規定均有提列足夠的1.5%的備抵呆帳準備，未來金管會還是會密切關注中國大陸整體金融情勢發展，並要求業者做好風險控控。

不過被問到近期是否有請國銀填報除了恒大以外，對其他中國大陸房企的曝險風險評估，林志吉表示，銀行局確實有在調查了解，但主要還是恒大，另外像融創中國大陸等其他房企也正在了解中，但有覺得需要注意才請銀行做報告，主要是監理上的需求，目前持續關注中。不過他強調依目前整體狀況的掌握，「風險在可控的範圍內」。

至於保險業方面，保險局副局長林志憲表示，截至9月底為止，國內沒有一家業者有投資恒大股票跟債券。至於投資在中國大陸有價證券，壽險業有2511億元，產險業有16億元，合計為2527億元。但也僅占整體海外投資比重的1.3%。林吉憲說，據了解保險業目前沒有投資恒大等三家有問題房企的股票或固定收益相關證券。