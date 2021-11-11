快訊

偷跑打2劑BNT 基隆國一女生48天被安排「連打4劑疫苗」

男大生被圍毆重傷…超跑3惡徒搭囚車 由法警押解看守所羈押

兆豐證打造幸福職場 獲「2021年幸福企業-金獎」

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
兆豐證券打造幸福職場，獲111人力銀行「2021年幸福企業-金獎」。左起兆豐證券經紀業務本部副總經理洪秋綠起、兆豐證券總經理吳明宗、兆豐證券董事長陳佩君、兆豐證券副總經理兼發言人龔清賢、兆豐證券資產管理業務事業群主管兼債券業務本部副總經理。兆豐證券／提供
兆豐證券打造幸福職場，獲111人力銀行「2021年幸福企業-金獎」。左起兆豐證券經紀業務本部副總經理洪秋綠起、兆豐證券總經理吳明宗、兆豐證券董事長陳佩君、兆豐證券副總經理兼發言人龔清賢、兆豐證券資產管理業務事業群主管兼債券業務本部副總經理。兆豐證券／提供

1111人力銀行今年歷時三個月的「2021幸福企業」票選活動，吸引逾2,000家企業共襄盛舉，由上班族投出近200萬票，票選出心目中的幸福企業。今（11）日舉辦「幸福企業頒獎典禮」，兆豐證券經網路票選、評審團評比，榮獲金融管顧類「2021年幸福企業-金獎」。

兆豐證券秉持誠信經營原則，以「公平待客」精神對待客戶，今年蟬連金管會評核券商「公平待客」名列前20%；並以「善盡責任」態度照顧員工，榮獲人力銀行網路票選金融管顧類「幸福企業-金獎」。

另外，兆豐證券也在今年啟動「照亮幸福」公益關懷列車，舉辦了關懷弱勢兒童、贈送社服團體物資、向在地果農採購優質農產品贈送給守護國門的衛福部桃園醫院的醫護人員、及積極參與北海岸淨灘等活動，希望透過善的正向循環，為社會共榮目標而努力。

兆豐證券發言人龔清賢副總經理表示，公司依勞動相關法令照顧員工是最基本的低標，兆豐證券除了為員工打造優質工作環境外，對於員工敘薪、獎酬、升遷訂有公平合理的制度，今年在董事長、總經理睿智領導及員工努力耕耘下，獲利創併入金控以來新高紀錄，並將與員工共享榮耀。

兆豐證券視員工為公司重要資產，始終以謀取員工最大福利為考量，能獲得網路票選肯定是公司全體員工的光榮，也竭誠歡迎有志在資本市場打拼的社會新鮮人加入兆豐證券行列。

兆豐 人力銀行 醫護人員

延伸閱讀

元富證券 獲2021幸福企業金獎及特別獎

打造另一個護國神山！幸福企業招手 科技業需才孔急

發揚正能量 疫情下45家暖心企業

上班族票選「2021幸福企業金獎」11月11日公開表揚

相關新聞

超商辦保險理賠正式上路 保戶留意4大條件

超商辦保險理賠今正式上路，首家是台灣人壽與7-ELEVEN合作「ibon線上理賠申請」，創下壽險業理賠異業合作首例。但保...

國人前9月刷卡金額達2.27兆元 今年有望超越去年

金管會銀行局今公布9月國內信用卡消費情況，今年前9月國人簽帳金額達2.27兆元。今年上半年雖受到本土疫情升溫影響，消費額...

金融對恒大曝險剩13.67億 金管會盯其他房企要國銀報告

恒大房產違約風險仍持續發酵，台灣證券、銀行、保險等金融三業雖然曝險情形已較9月中旬統計少了約8.46億元，剩下13.67...

大陸房企債務違約潮 國人基金投資曝險約660億

大陸房地產業近期接連傳出債務違約，繼大陸恒大集團無法支付債息後，又再爆出多家大陸房產企業無法支付債息，市場擔憂大陸房企違...

國家品牌玉山獎《全國首獎》永豐金證券推豐XQ殿堂服務

看好台股量化交易成長性，永豐金證券搭上1111購物節推出「豐XQ殿堂」量化交易升級服務，自即日起，從選股手動交易進階為選...

元富證券 獲2021幸福企業金獎及特別獎

1111人力銀行主辦「2021幸福企業」評選，今(11)日舉行頒獎典禮，新光金控（2888）旗下元富證券從近80家金融管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。