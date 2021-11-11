兆豐證打造幸福職場 獲「2021年幸福企業-金獎」

1111人力銀行今年歷時三個月的「2021幸福企業」票選活動，吸引逾2,000家企業共襄盛舉，由上班族投出近200萬票，票選出心目中的幸福企業。今（11）日舉辦「幸福企業頒獎典禮」，兆豐證券經網路票選、評審團評比，榮獲金融管顧類「2021年幸福企業-金獎」。

兆豐證券秉持誠信經營原則，以「公平待客」精神對待客戶，今年蟬連金管會評核券商「公平待客」名列前20%；並以「善盡責任」態度照顧員工，榮獲人力銀行網路票選金融管顧類「幸福企業-金獎」。

另外，兆豐證券也在今年啟動「照亮幸福」公益關懷列車，舉辦了關懷弱勢兒童、贈送社服團體物資、向在地果農採購優質農產品贈送給守護國門的衛福部桃園醫院的醫護人員、及積極參與北海岸淨灘等活動，希望透過善的正向循環，為社會共榮目標而努力。

兆豐證券發言人龔清賢副總經理表示，公司依勞動相關法令照顧員工是最基本的低標，兆豐證券除了為員工打造優質工作環境外，對於員工敘薪、獎酬、升遷訂有公平合理的制度，今年在董事長、總經理睿智領導及員工努力耕耘下，獲利創併入金控以來新高紀錄，並將與員工共享榮耀。

兆豐證券視員工為公司重要資產，始終以謀取員工最大福利為考量，能獲得網路票選肯定是公司全體員工的光榮，也竭誠歡迎有志在資本市場打拼的社會新鮮人加入兆豐證券行列。