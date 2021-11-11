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國人前9月刷卡金額達2.27兆元 今年有望超越去年

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
今年前9月國人刷卡金額達2.27兆元，比去年同期增加。聯合報系資料照
今年前9月國人刷卡金額達2.27兆元，比去年同期增加。聯合報系資料照

金管會銀行局今公布9月國內信用卡消費情況，今年前9月國人簽帳金額達2.27兆元。今年上半年雖受到本土疫情升溫影響，消費額大幅銳減，但第3季開始五倍券與雙11效應帶動，加上年底消費旺季也將來臨，今年整年簽帳金額不只可望守住3兆大關，也有望突破去年。

根據銀行局今公布的數據，9月國人簽帳金額約2509億元，較8月的2512億元減少3億元，今年前9月累積簽帳金額達2.27億元，比起去年前9月的2.22兆，小幅成長2.24%。

去年受到新冠肺炎疫情影響，減少了出國消費，但靠著去年12月單月刷卡金額暴衝3000億元，國人簽帳金額勉強守住3兆大關，去年簽帳金額為3兆196億元。今年5月開始雖受到本土疫情影響，餐飲、旅遊等消費銳減，但10月份五倍券開始啟用，加上現在正在進行的雙11檔期，搭配年底繳保費、聖誕與跨年購物檔期，今年簽帳金額可望超越去年。

就個別銀行來看，9月刷卡王與發卡王名次跟8月相較沒有太大變動。9月仍由國泰世華銀以416億元蟬聯刷卡王寶座，中信銀381億元拿下亞軍，第三名則是玉山銀行349億元。

發卡部分，第一名仍由國泰世華銀18.3萬張拿下，第二名為中信銀8萬張，第三名則是台新銀行5.4萬張。不過，9月停卡也以國泰世華銀7.6萬張最多，主要是國泰世華銀這次的新卡Cube卡同時也具有整合其他舊卡的機制，部分國泰世華銀舊卡友將手中卡片陸續整合進Cube卡。

國泰世華 華銀

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