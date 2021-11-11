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幸福企業票選活動 合庫再獲「金獎」肯定

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

由1111人力銀行主辦的2021幸福企業票選活動，合作金庫再次獲得「金獎」肯定。合庫表示，深信人才為企業邁向永續經營的根本，將持續秉持「幸福企業」理念，致力於打造健康友善職場，提供完善薪資福利及良好的職涯發展規劃，給予員工全方位的照顧。

合庫已連續七年獲證交所篩選納入「臺灣高薪100指數」成分股，在2020年非擔任主管職務之員工薪資中位數調查中，亦居各上市金控公司之冠，而除了良好的薪資待遇外，對於其他福利事項，合庫仍不斷滾動式調整，希能提供給同仁完整的照顧，如近期為配合國內觀光業振興，規劃給予員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，以及因應疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施。

另鑒於國內少子化問題日益嚴重，合庫除了斜槓擔任月老，辦理員工未婚聯誼外，近期更加碼生育津貼補助，第1胎10萬元、第2胎12萬元、第3胎以上15萬元，並搭配產前(檢)假、安胎假、陪產假、產假及育嬰留職停薪等相關福利，期能使爸媽幸福有感，達到健康友善職場的目標，此外，關於員工福利規劃，當然不能僅僅是滿足於當下，為協助同仁辦理退休規劃，子公司合庫銀行自去年度起開辦員工持股信託，使同仁得以透過規律之小額儲蓄，與公司共享經營績效，累積資產以享受退休後的樂齡生活。

在持續增進員工福利的同時，合作金庫的業務不僅穩健成長，盈餘更是屢創新高，本(2021)年截至10月底止，合併稅後純益達181.62億元，較去年同期大幅成長32.39%，創成立以來之新高，也呼應合庫視人才為企業邁向永續經營的根本信念，給予同仁全方位的照顧，使員工與公司一起成長，共同打造「幸福企業」。

合庫 薪資 疫苗

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