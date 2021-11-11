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元富證券獲2021幸福企業金獎及特別獎

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

由1111人力銀行主辦之「2021幸福企業」評選，於今(11)日舉行頒獎典禮，新光金控旗下元富證券從近80家金融管顧業者中脫穎而出，獲頒金獎及特別獎肯定，典禮由元富證券人力資源部專案副總經理吳楷代表出席受獎。

「2021幸福企業」共分為三個階段進行嚴格評選，第一階段由1111人力銀行先就公司規模、福利制度、媒體報導、社會公益等面向進行審核，另外以員工幸福感、員工職場權益、員工職涯發展及企業社會責任等四大方向進行評比，參照各項數據指標。本次評選共吸引超過2000家企業共襄盛舉，在經歷3個月的票選後，由網友投出近200多萬票，評選出心目中的幸福企業。

元富證券認為企業永續發展應該從安心員工福利做起，以新光「用心、愛心、細心、貼心、恆心、真心、誠心」的「七心」理念，營造幸福職場的環境。元富證券將員工的健康視為重要的資產，不僅有優於勞基法的休假制度，在健康照護方面，也提供優於法規的免費健康檢查，設有多元的檢查項目，供員工依自身需求進行選擇，並定期請特約勞工健康服務醫師至公司，為員工提供健康諮詢。元富證券也取得優良哺（集）乳室認證標章，並於今年推動生育補助金方案，與員工共同分享家中增添新成員的喜悅，創造性別友善的環境。

元富證券強調關懷、尊重及勞資平等的管理風格，2021年雖然受疫情影響，經歷前所未有的居家辦公型態，但仍不忘以員工的身心健康、生涯發展及家庭責任為本，打造出安全、友善的職場環境，並發揮本業專長，積極回饋社會，在疫情期間不僅舉辦多項金融教育活動，也與兒癌基金會合作推廣愛心碼88888。元富證券期許在引領同仁一起前進的同時，不僅讓員工及家屬感到幸福，也能樹立幸福口碑，向大眾傳遞幸福，為社會注入友善的能量。

元富 職場

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