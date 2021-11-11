快訊

富少父母下跪求當面道歉 男大生母曝兒傷勢：見了，我心有多痛

唱歌喝酒影片瘋傳 陳時中澄清「日期錯置」：其他人我不認識

元大投信資產規模創8,114億元新高 元宇宙配息題材發燒

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元宇宙題材發威，加上配息ETF再掀熱潮，公募基金龍頭元大投信總資產管理規模再創新高。元大投信內部統計，元大投信旗下包含主被動式管理基金及全權委託業務，2021年11月10日總規模重返8,000億元，總金額8,114億元改寫最高規模紀錄。

今年台股投資熱度不斷，近期掀起元宇宙話題和配息ETF風潮，元大投信繼元大台灣高股息優質龍頭基金的規模表現及定期定額人數躍進式提升，近來元宇宙相關的元大全球AI（00762）、元大未來關鍵科技（00876）ETF，以及高股息的元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）ETF接力展現高人氣，進一步拉抬元大投信規模創紀錄。

元宇宙題材從科技業燒到金融市場，元大全球AI和元大未來關鍵科技ETF股價迭創新高，11月9日在Google母公司字母（Alphabet）市值衝破2兆美元大關，及多數美國科技股強勢大漲下，表現持續翻揚，並在同類型的海外股票ETF表現領先。近兩年來觀察，元大全球AIETF漲幅更達到83%。

國內ETF人氣第一的「國民ETF」元大高股息今年未除息先轟動，10月除息後人氣更見強勁成長，包括集保結算所統計，ETF受益人節節攀升到56萬人（統計至2021/11/5），至11月8日達陣火速填息，僅12天回補缺口，創史上最快紀錄，全天元大高股息成交量衝破3.7萬張，反映元大高股息不論除息和填息均吸引市場關注成為「全民運動」。

元大投信官網統計，自9月以來，月元大高股息規模於除息後持續成長，配息題材推動該ETF規模大增300億元，統計至2021年11月10日總規模來到1,157億元，改寫同期最大成長紀錄。

元大投信高股息產品有口皆碑，日前同屬高股息系列的元大台灣高息低波ETF，宣布將配息3.15元，同步引發轟動。11月8日元大台灣高息低波成交量一度達9,265張，較10月底呈倍數成長，同期規模自35億元提升到11月10日的52億元，頗有接棒元大高股息成高股息ETF新星之勢。

元大台灣高息低波近年除息皆填息，預計11月19日除息，當日還有適合小資族及存股族的元大MSCI金融（0055）、元大台灣ESG永續（00850）ETF同步除息，投資人可同步留意。

元大投信將持續推動市場教育及金融服務創新，近期推出元大基金先生APP，為國內首個整合共同基金及ETF產品的行動應用程式，投資人選基金和ETF的重要資訊均囊括其中，解決多方查詢的投資痛點，並提供ETF配息紀錄查詢功能，更能幫助領息族和存股族規畫生活現金支出。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。

元大投信 高股息 ETF

延伸閱讀

元宇宙狂飆後 星鏈計劃也來了？

元宇宙+比特幣讓板卡股漲不完

元宇宙大發威：威盛集團啟動作帳行情

Nike也悄悄布局元宇宙！看懂「未來市中心」如何顛覆世界

相關新聞

國家品牌玉山獎《全國首獎》永豐金證券推豐XQ殿堂服務

看好台股量化交易成長性，永豐金證券搭上1111購物節推出「豐XQ殿堂」量化交易升級服務，自即日起，從選股手動交易進階為選...

元富證券 獲2021幸福企業金獎及特別獎

1111人力銀行主辦「2021幸福企業」評選，今(11)日舉行頒獎典禮，新光金控（2888）旗下元富證券從近80家金融管...

年底資金需求大 申辦信貸除利率要評估費用、還款能力

想要購車、修繕裝潢、投資孩子教育及理財時，不少人將信用貸款視為理財好幫手，在遇到短期資金需求時，多數人會尋求銀行幫忙，透...

證交所前進政大 辦理大專院校金融教育實體講座

台灣證交所辦理金融教育系列校園講座，11月10日第三場活動前進政治大學，邀請財經名人與年輕學子談投資、談風險，認識年輕人...

元大金與亞洲大學 簽署產學合作、培育新世代人才

因應金融科技發展與整合型人才培育趨勢，元大金控（2885）積極布建人才多元管道，昨(10)日與亞洲大學合作簽署產學合作合...

南山累計EPS 4.08元 創高

南山人壽昨（10）日公布自行結算10月合併新契約保費收入年成長達七成；前十月稅後純益超過563億元，年增42%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。