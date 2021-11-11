元大投信資產規模創8,114億元新高 元宇宙配息題材發燒

元宇宙題材發威，加上配息ETF再掀熱潮，公募基金龍頭元大投信總資產管理規模再創新高。元大投信內部統計，元大投信旗下包含主被動式管理基金及全權委託業務，2021年11月10日總規模重返8,000億元，總金額8,114億元改寫最高規模紀錄。

今年台股投資熱度不斷，近期掀起元宇宙話題和配息ETF風潮，元大投信繼元大台灣高股息優質龍頭基金的規模表現及定期定額人數躍進式提升，近來元宇宙相關的元大全球AI（00762）、元大未來關鍵科技（00876）ETF，以及高股息的元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）ETF接力展現高人氣，進一步拉抬元大投信規模創紀錄。

元宇宙題材從科技業燒到金融市場，元大全球AI和元大未來關鍵科技ETF股價迭創新高，11月9日在Google母公司字母（Alphabet）市值衝破2兆美元大關，及多數美國科技股強勢大漲下，表現持續翻揚，並在同類型的海外股票ETF表現領先。近兩年來觀察，元大全球AIETF漲幅更達到83%。

國內ETF人氣第一的「國民ETF」元大高股息今年未除息先轟動，10月除息後人氣更見強勁成長，包括集保結算所統計，ETF受益人節節攀升到56萬人（統計至2021/11/5），至11月8日達陣火速填息，僅12天回補缺口，創史上最快紀錄，全天元大高股息成交量衝破3.7萬張，反映元大高股息不論除息和填息均吸引市場關注成為「全民運動」。

元大投信官網統計，自9月以來，月元大高股息規模於除息後持續成長，配息題材推動該ETF規模大增300億元，統計至2021年11月10日總規模來到1,157億元，改寫同期最大成長紀錄。

元大投信高股息產品有口皆碑，日前同屬高股息系列的元大台灣高息低波ETF，宣布將配息3.15元，同步引發轟動。11月8日元大台灣高息低波成交量一度達9,265張，較10月底呈倍數成長，同期規模自35億元提升到11月10日的52億元，頗有接棒元大高股息成高股息ETF新星之勢。

元大台灣高息低波近年除息皆填息，預計11月19日除息，當日還有適合小資族及存股族的元大MSCI金融（0055）、元大台灣ESG永續（00850）ETF同步除息，投資人可同步留意。

元大投信將持續推動市場教育及金融服務創新，近期推出元大基金先生APP，為國內首個整合共同基金及ETF產品的行動應用程式，投資人選基金和ETF的重要資訊均囊括其中，解決多方查詢的投資痛點，並提供ETF配息紀錄查詢功能，更能幫助領息族和存股族規畫生活現金支出。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。