年底資金需求大 申辦信貸除利率要評估費用、還款能力

想要購車、修繕裝潢、投資孩子教育及理財時，不少人將信用貸款視為理財好幫手，在遇到短期資金需求時，多數人會尋求銀行幫忙，透過信用貸款借款，減輕現金週轉的壓力，有點像分期付款的概念。華南銀行提醒，向銀行申辦信用貸款，不能只是直接選擇利率最低的銀行，還要把開辦手續費、提前清償違約金等相關費用試算進去，綜合總費用來看多方比較，並評估還款能力，才能做最聰明的選擇。

華銀即日起至年底止，針對公教人員客群，量身打造專屬信貸專案「真心好貸」線上限時促銷專案，優惠利率僅1.32%，採一段式計價，隨定儲利率指數調整，手續費僅2000元，最高可貸300萬元，免綁約、免保證人，隨時想還就還，不收取提前清償違約金，非常優惠。

華銀表示，真心好貸方案僅限線上申辦才能享優惠，如以借款30萬元，貸款期間5年，貸款利率1.32%，各項相關費用總金額2300元為例，每個月還款金額約5170元，總費用年百分率約1.627%。

在申貸資格方面，華銀指出，凡任職滿3個月以上的現職公教人員，包含中央和地方各機關、公立學校和公營事業機構編制內員工皆可申請，讓家庭資金運用更靈活，減輕經濟壓力，還可以兼顧生活品質。

為提高民眾申貸便利性，華銀提供網路平台24小時線上申貸，除舊戶可使用簡訊OTP快速辦理，新戶也可使用他行臨櫃開立帳戶驗證身分申請貸款。讓有需求的民眾不受時間限制，靈活申貸資金，讓生活更「減擔」。