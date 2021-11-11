新台幣早盤貶值6分 一度觸及27.845元

新台幣今（11）日以27.825元兌1美元開盤，貶值4分；台股早盤以17,527.18點開低，股匯雙殺，新台幣早盤一度觸及27.845元兌1美元，貶值6分。

美股周三道瓊工業跌240.04點，跌幅0.66%，報36,079.94點；標普500指數下跌38.54點，跌幅0.82%，收4,646.71點；那斯達克指數下挫263.83點，跌幅1.66%，收15,622.71點；費城半導體指數挫跌107.55點，跌幅2.83%，收3,693.02點。

台股早盤也開低，新台幣以貶值開出，早盤高點為開盤27.825元兌1美元，低點一度觸及27.845元兌1美元，貶值6分。