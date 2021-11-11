證交所前進政大 辦理大專院校金融教育實體講座
台灣證交所辦理金融教育系列校園講座，11月10日第三場活動前進政治大學，邀請財經名人與年輕學子談投資、談風險，認識年輕人必學投資術，以協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。
證交所副總趙龍表示，台灣資本市場接軌國際，金融市場的投資商品越來越多元化，在股市波動的同時，也伴隨著投資風險，所以強化理財商品知識，了解自己的個性弱點以及風險屬性管理，格外重要。
為投資人學習證券投資理財需求，證交所建置瘋存股想入市 宅在家學習網，持續不斷定期推陳出新網站內容，以深入淺出的方式介紹股市小知識，非常適合剛接觸市場的投資人學習利用。證交所努力透過多元的教育推廣及宣導管道，健全年輕人投資風險觀念。
台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源表示，新冠肺炎疫情除了影響習以為常的生活方式，從三級到二級警戒也對很多朋友造成經濟衝擊，所以，理財和儲備緊急預備金的重要性，不言而喻。研訓院也特別研發金融風險抵抗力測試、財務性格測試，希望陪伴大家在投資這條路上，因了解自己而走的更長遠、確實。
活動邀請人氣財經主播楊智捷主講，說明學習投資跟實際投資是不一樣的，投資理財一定要多做功課，無論是對世界各國時事，或是看財經新聞報導，提早學習投資，規劃退休理財是現今年輕族群的必修學分。
證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃系列實體校園講座，前進北、中、南、東各大專院校，邀請財經名人與年輕學子談投資、講風險，分享投資經驗與建議，以及認識年輕人必學投資術，會中並安排與師生面對面座談。
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