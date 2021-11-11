快訊

富二代為瑪莎拉蒂擦撞打昏男大生 主嫌父母9:30公開「代子道歉」

真的賣了！馬斯克出售93.4萬股 套現11億元繳稅

證交所前進政大 辦理大專院校金融教育實體講座

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2021年11月10日證交所辦理大專院校前進國立政治大學金融講座－證交所副總趙龍（第一排右四）、市場推廣部組長劉念邦（右三）、政大金融科技研究中心副主任謝明華（右五）、研訓院傳播出版中心所長傅清源（右六）、講師楊智捷（右二）。（台灣證交所／提供）
2021年11月10日證交所辦理大專院校前進國立政治大學金融講座－證交所副總趙龍（第一排右四）、市場推廣部組長劉念邦（右三）、政大金融科技研究中心副主任謝明華（右五）、研訓院傳播出版中心所長傅清源（右六）、講師楊智捷（右二）。（台灣證交所／提供）

台灣證交所辦理金融教育系列校園講座，11月10日第三場活動前進政治大學，邀請財經名人與年輕學子談投資、談風險，認識年輕人必學投資術，以協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

證交所副總趙龍表示，台灣資本市場接軌國際，金融市場的投資商品越來越多元化，在股市波動的同時，也伴隨著投資風險，所以強化理財商品知識，了解自己的個性弱點以及風險屬性管理，格外重要。

為投資人學習證券投資理財需求，證交所建置瘋存股想入市 宅在家學習網，持續不斷定期推陳出新網站內容，以深入淺出的方式介紹股市小知識，非常適合剛接觸市場的投資人學習利用。證交所努力透過多元的教育推廣及宣導管道，健全年輕人投資風險觀念。

台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源表示，新冠肺炎疫情除了影響習以為常的生活方式，從三級到二級警戒也對很多朋友造成經濟衝擊，所以，理財和儲備緊急預備金的重要性，不言而喻。研訓院也特別研發金融風險抵抗力測試、財務性格測試，希望陪伴大家在投資這條路上，因了解自己而走的更長遠、確實。

活動邀請人氣財經主播楊智捷主講，說明學習投資跟實際投資是不一樣的，投資理財一定要多做功課，無論是對世界各國時事，或是看財經新聞報導，提早學習投資，規劃退休理財是現今年輕族群的必修學分。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃系列實體校園講座，前進北、中、南、東各大專院校，邀請財經名人與年輕學子談投資、講風險，分享投資經驗與建議，以及認識年輕人必學投資術，會中並安排與師生面對面座談。

延伸閱讀

上市櫃董事 將強制進修

12月17日舉行 券商負責人說明會報名

清大疑遭中共滲透 教育部長：全面盤點大專院校

政大與文化部砸1.6億 增設國際碩士學程教新媒體

相關新聞

證交所前進政大 辦理大專院校金融教育實體講座

台灣證交所辦理金融教育系列校園講座，11月10日第三場活動前進政治大學，邀請財經名人與年輕學子談投資、談風險，認識年輕人...

元大金與亞洲大學 簽署產學合作、培育新世代人才

因應金融科技發展與整合型人才培育趨勢，元大金控（2885）積極布建人才多元管道，昨(10)日與亞洲大學合作簽署產學合作合...

南山累計EPS 4.08元 創高

南山人壽昨（10）日公布自行結算10月合併新契約保費收入年成長達七成；前十月稅後純益超過563億元，年增42%，每股純益...

富邦金、國泰金 10月股債利得減少

富邦金、國泰金10月自結獲利出爐，因現金股息入帳進入尾聲，單月都僅剩一、二億元，加上距年底僅剩二個月，富邦人壽與國泰人壽...

金控前十月賺5,275億 增六成

金控公司前十月獲利出爐，15家上市櫃金控前十月稅後純益達5,275億元，續創歷史新高，比去年同期大幅成長六成，富邦金累計...

花旗賣消金 立院促提報告

花旗銀行擬出售在台消金業務，卻傳出與多位潛在買家簽訂密約，限制聘用花旗員工，遭立委質疑已涉及聯合行為，且有限制競爭之虞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。