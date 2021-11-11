賺夠了? 富邦+國泰金占全體金控獲利比重首見跌破五成

今年來獲利不斷打破紀錄的金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882），10月獲利不約而同創下個別公司的今年來單月新低，這也使得富邦、國泰金控雙雄貢獻全體金控累計獲利的比重，於10月底首次跌破五成。

富邦、國泰金控雙雄今年從1月起就獲利大爆發，連寫驚奇，富邦金率先賺逾一個股本後，國泰金今年全年也可能成為第二家每股稅後純益（EPS）賺逾10元的金控。由於兩家金控獲利都已超過千億元，使得整體15家上市櫃金控累計獲利至前十月正式突破5,000億元大關，來到5,275億元。

不過，金控雙雄占整體金控的獲利比重，今年來始終高居五、六成以上的局面，到了10月底也首次跌破五成，微幅降至49.9%，究其原因，一是10月單月獲利雙雄都下滑到今年單月獲利低點；二是有幾家金控今年獲利也有相當高的成長，如中信金（2891）、元大金（2885）前十月獲利年增金額都在約百億元之譜，或者如台新金（2887）、開發金（2883）分別在6月、9月認列一次性高額利益數十億元，開發金累計獲利更大幅成長了2倍多，所以相對壓低了一點雙雄的獲利貢獻比重。

至於金控雙雄10月獲利何以達今年單月的低點，公司解釋主因股息收入近尾聲與實現股債利益減少，也讓金融同業好奇是否雙雄今年投資獲利「賺夠了? 」面對美國即將縮減購債、明年升息等變數，整軍經武以待來年。