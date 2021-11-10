開發金年底100%併中壽 中壽股價波動影響獲利剩兩個月

開發金控（2883）自結10月單月稅後純益11.96億元，但是四大子公司10月合計可供開發金認列獲利有約16億元左右，一來一回差了4億多元，開發金對此解釋，這是因為子公司中壽（2823）有約8%股權是由另一子公司凱基證券持有，這部分持股隨中壽股價波動金控須認列費用，所幸中壽即將在年底前納為百分百控股子公司，屆時中壽股票下市，凱基證也不再持有中壽股票，就沒有這筆費用問題，受影響的時間只剩未來兩個月。

開發金目前持股中壽約55.95%，10月雙邊同步召開股東臨時會通過百分百合併，採換股搭現金模式，預計年底前中壽下市、成為開發金直接持股100%的子公司，連同現在凱基證持有的8%多中壽股權也一併轉換由開發金持有。

開發金自結10月單月獲利11.96億元，累計前十月稅後純益318.88億元，每股稅後純益（EPS）為2.13元，累計獲利比去年同期大幅成長2.19倍，成長幅度居金控最佳。開發金表示，10月資本市場呈現震盪整理走勢，但開發金業務仍維持穩健。即將百分百併入的中壽，10月單月獲利12.7億元，累計前十月稅後純益272.07億元，續創新高，凱基證10月獲利5.89億元，累計前十月獲利107.55億元，貢獻度居第二。凱基銀10月增提備抵呆帳以及調整投資部位衍生損失，單月獲利1.01億元，累計獲利37.44億元，開發資本單月獲利1.85億元，累計獲利91.82億元。由於中壽獲利目前開發金僅能認列近六成，因此四大子公司10月合計獲利21.45億元，開發金可認列約16億元左右，但單月獲利為11.96億元，就是因為凱基證持有中壽股票部位影響，但是開發金表示，中壽百分百為開發金所控股後，就不會有此問題，所以獲利受影響的月份只剩最後兩個月。