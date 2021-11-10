外資匯入後繼無力 新台幣翻貶作收

台北匯市再度上演豬羊變色戲碼。受到美國即將公布通膨數據影響，市場觀望氣氛濃厚，外資匯入潮後繼無力，新台幣匯率今（10）日先升後貶，終場貶值1.3分，以27.785元報收，終止連兩升，總成交量為13.635億美元。

匯銀主管指出，外資早盤持續匯入，估計逾3億美元，推升新台幣匯率最高來到27.718元，最多升值5.4分，不過午後外資匯入潮暫歇，加上進口商進場敲進美元，匯市收盤前豬羊變色、翻貶1.3分後作收。

匯銀主管指出，全球通膨疑慮升溫，使今日非美貨幣走勢相對疲弱，新台幣匯率也由強轉弱、翻貶作收，對於美國即將公布的通膨數據，市場屏息以待。

中央銀行資料顯示，美元指數今日上漲0.16%，主要非美貨幣走勢全盤皆墨，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元下挫0.31%，日圓貶值0.21%，星元下跌0.09%，新台幣貶值0.05%。

匯銀主管指出，市場關注焦點轉向美國通膨數據，主要是因為，若通膨漲幅超乎預期，美國可能加速緊縮貨幣，而此舉將影響全球資金流動，對新興市場貨幣走勢不利。

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期報價由前一天的27.73元，略為上修至27.7元附近，顯示海外法人研判，新台幣匯率短期內雖有升值機會，但升值幅度不大。匯銀主管指出，估計短期內，新台幣匯率仍將維持27.6~28元區間波動。