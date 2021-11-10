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20年債利率飆高吸引買家 債市今見「短多」行情

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

20年公債標售利率意外飆高，加上美債殖利率下跌，吸引部分壽險業買盤進場「撿便宜」；由於買氣明顯升溫，使10年與20年公債殖利率溜滑梯，債市今（10）日上演一波許久未見的短多行情。

受到通膨升溫，以及中央銀行明(2022)年可能升息等預期影響，央行9日標售20年期公債，意外遭到「空」襲，在買盤明顯裹足下，20年債得標利率飆上0.749%，創下逾一年半新高，並較市場預期的0.68%高出6.9個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

不過，20年債殖利率跳空彈升，反而激起壽險買盤的投資興趣，今日委託證券商進場敲進公債。櫃買中心資料顯示，10年期公債今日收在0.535%，下跌3.17個基本點，成交2.5億元；20年公債下跌4.4個基本點，收在0.715%，成交量9.5億元。

「有些買家著眼升息與通膨議題，在20年債標售當天參與的意願不高，但看到得標利率這麼『甜』，隔天還是決定進場買一些」，券商主管說。

儘管利率彈升令債市買氣升溫，讓債市今日交投轉趨熱絡，但這股買氣能否維持，仍值得觀察。券商主管說，「如果央行明年要升息，大家還是會對長券的利率風險有點疑慮，至少利率還要再多彈一些，持有長券者才能感到心安。」

券商主管表示，前一段時間，因美債殖利率走揚，國內壽險業紛紛出走海外，少了壽險業大買家的捧場，台債殖利率已自低點逐步翻升；如今，通膨與升息議題正熱，市場研判，美國很可能在明年中升息，進而帶動美債殖利率上行，理論上，「逐高利而居」的壽險業，錢也比較容易往海外跑。

美國升息外，「台美利率差多少」也是業者的關注焦點，因匯出海外投資會有匯率風險，匯兌成本也是壽險等金融業，「要將錢留在國內，還是匯出投資」的重要考量因素。

壽險業 美國升息 公債

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