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10月台灣金融風險指數創22月新低 不動產風險升高
國內疫情趨穩及美國聯準會縮減購債政策明朗，國內金融市場波動及傳染風險降低，2021年10月台灣金融風險指數（TAIFRI）大幅下降至98，創下2020年1月以來新低。
調查發現，企業債務與價格波動風險下降，我國銀行體質穩健風險和緩，加上國內金融市場傳染風險大幅下降，已連兩個月下滑，降至2020月1疫情前的新低，顯示新冠病毒疫情衝擊在我國金融機構之間引發連鎖效應的系統性風險已下降，為本次TAIFRI下滑的主因。
值得注意的是不動產市場風險上揚，調查指出，房市量價持續高檔，全球因應疫情採資金寬鬆政策推動物價成長，除原物料價格等建築成本導致新屋價格持續增溫，隨著疫情趨緩經濟活動恢復動能，房市交易量也持續回流。
因10月住宅房價租金比上揚程度擴大，加上商辦房價租金比也同步呈現小幅上揚，使10月不動產風險分項分數來到100.9，創下2014年1月以來新高。
金融研訓院金融研究所分析，由於資金充沛與低利率環境持續，年底前疫情趨穩的自住購屋需求力道仍強勁。然而應觀察熱門區域房價短期漲幅已高、買賣雙方議價力道及空間增強影響成交意願、政府年底不排除再推出相關管制措施的市場預期心理等三大因素，對不動產市場產生的降溫效應觀察。
由於國人海外高收益債基金投資比重又有升高趨勢，金管會提出「高收益債券基金」更名的重大變革，要求投信業者在半年內須全數改名為「非投資等級債券基金」，金融研訓院金融研究所預計，此一重大政策變化對國人投資類似的高風險金融商品，將具有風險警示及降溫的示範效應。
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