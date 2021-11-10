樂天國際銀行召開董事會 選任總經理佐伯和彥代理董座

樂天國際銀行表示，前董事長簡明仁於110年10月30日過世，樂天國際銀行於110年11月9日召開董事會，選任現任董事兼總經理佐伯和彥暫時執行董事長職務，最長不超過三個月，同時透過母公司國票金融控股股份有限公司隨即於今天下午於公開資訊觀測站發布相關重大訊息。

佐伯和彥表示，前董事長簡明仁先生於109年5月被選任為樂天國際銀行董事長後，凡事親力親為，對本行貢獻卓著，而他40多年豐富的金融實務經驗，也使我們全體行員從他的身上學習到許多寶貴的經驗，獲益良多。

樂天國際銀行表示，佐伯和彥先生有超過20年純網銀經驗，透過增加客戶數、控制成本及資訊安全控管等關鍵因素，開業迄今，樂天國際銀行在存放款業務上皆有穩定的成長。

樂天國際銀行指出，樂天已建立完善公司治理體制，未來將依既定的方向及軌道運作故在佐伯和彥代理執行董事長期間，對公司營運沒有影響而本行亦將依照相關規定盡快選任董事長繼任人選。