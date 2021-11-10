台新高球女將吳佳晏 勇奪三冠

台新銀行今(10)日表示，該行贊助的女子高爾夫球選手吳佳晏職業生涯再添新頁，本月6日於2021歡樂友緣女子公開賽，以低於標準桿15桿，總成績201桿再度封后，並以12桿領先刷新個人最大勝差紀錄，精彩表現令人驚豔。

今年度賽季剩下最後兩場公開賽，吳佳晏也立下繼續奪冠的目標。

吳佳晏今年9月起手感強勁，四戰奪下三冠軍一亞軍，繼9月底中國信託邀請賽、10月緯創女子公開賽之後，本月初歡樂友緣女子公開賽是近期贏得的第三個冠軍，也是個人職業生涯第11次摘冠，目前穩居高球年度獎金排行榜榜首，吳佳晏賽後再度感謝台新銀行贊助支持，台新銀行也同感慶賀。

台新銀行表示，今年度TLPGA獎金排行榜第一、二名的吳佳晏、錢珮芸都是台新贊助的優秀選手，台新銀也同時贊助旅日選手蔡佩穎等多位女將在海內外持續締造佳績。

台新銀行始終扮演女將們的堅強後盾，支持她們一步一步站穩國內以及國際舞台，這些支持與資源對選手而言是重要的助力。

台新銀行期許她們持續傳遞認真的精神、發揮實力，為台灣拿下更多的榮耀，成為下一個台灣之光。