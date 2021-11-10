台灣人壽雙11應援 單身自由更需備妥「三保」

台灣人壽今（10）日提醒，國人參與雙11購物盛事，別忘記檢視自身經濟免疫力，單身及獨居族群更要備妥「三保」：保持緊急預備金、保有線上健康顧問、保對應備保障，做好充足準備，因應突如其來的變化與挑戰。

根據勞動部統計，今年三級警戒期間國內放無薪假人數達5.8萬人，創歷史新高，目前疫情已降至二級，但最新統計顯示，無薪假實施人數仍近3萬人，加上時下世界政經局勢多變、通膨升溫危機，生計應變能力顯得更加重要。

尤其是單身及獨居族群，在疫情陰影的籠罩下，更顯孤立無援。據統計，台灣至2020年底單獨生活戶約304萬人，占總人口數約34%。

台灣人壽提醒，單身及獨居族群面對疫情，除了做好自身防疫，「三保」更要做好做滿。

第一保，保持緊急預備金，透過現金流檢視，確認需要、必要及想要支出，開源節流，確保一定水量的緊急預備金，以防收入中斷。依勞保局失業給付六個月月薪60%來算，建議至少準備三個月緊急預備金。

第二保，保有線上健康顧問，只要到台灣人壽官網加入i健康計畫，即可擁有遠距醫療諮詢服務，透過電話、視訊或圖文方式獲得專業醫藥與衛教資訊。

第三保，保對應備保障，只投保防疫保單與疫苗保單，不等於擁有完整健康醫療保障，要搭配自身狀況補足保障缺口。

民眾可利用台灣人壽官網的預見保險顧問服務，尋找各領域專業及最適合自己的保險顧問進行保單健診，去蕪存菁。

台灣人壽近年持續強調保險安穩傳的重要性，保對應備保障其實就是這個概念，在大家搶購防疫及疫苗保單的同時，需要認知只有這二種保單是不夠完善的，要依自身狀況保有足夠的醫療保障及壽險，才能在疫情結束後的日子給自己不間斷的守護。

想要打造基礎醫療防護網，可以從住院及手術保障著手，例如：台灣人壽新健康龍101終身醫療健康保險，若有餘裕，建議搭配台灣人壽新住院醫療保險附約（85），加強醫療實支實付，使醫療保障更全面。

另外，單身獨居族群不想讓身後事造成家人負擔，可規劃台灣人壽新好易保1年定期壽險，滿足基本壽險保障。

若投保上述三張商品，以40歲男性為例，投保當年度每月保費約2,500元，就能擁有住院一天4,000元限額、住院醫療費用21萬元限額保障，及保單條款所約定給付之手術保障，同時兼具百萬壽險保額。