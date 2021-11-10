樂天銀前董座簡明仁過世 總經理佐伯和彥暫代

純網銀樂天國際銀行今（10）指出，前董事長簡明仁於2021年10月30日過世，樂天國際銀行於昨（9）日召開董事會，選任現任董事兼總經理佐伯和彥暫時執行董事長職務，最長不超過三個月，同時透過母公司國票金融控股股份有限公司隨即於今天下午於公開資訊觀測站發布相關重大訊息。

樂天國際銀行代理董事長兼總經理佐伯和彥說，前董事長簡明仁於2020年5月被選任為樂天國際銀行董事長後，凡事親力親為，對本行貢獻卓著，而他40多年豐富的金融實務經驗，亦使我們全體行員從他的身上學習到許多寶貴的經驗，獲益良多。

樂天銀指出，理佐伯和彥有超過20年純網銀經驗，透過增加客戶數、控制成本及資訊安全控管等關鍵因素，開業迄今，樂天國際銀行在存放款業務上皆有穩定的成長。

樂天銀強調，建立完善公司治理體制，未來將依既定的方向及軌道運作故在佐伯和彥先生代理執行董事長期間，對公司營運沒有影響而亦將依照相關規定盡快選任董事長繼任人選。