雙11花旗喊出市場最高回饋40% 這樣算出來的
一年一度雙11購物節即將到來，花旗（台灣）銀行攜手電商平台，推出市場回饋 ，新戶申辦花旗PChome聯名卡可享最優40%回饋；雙11活動期間（即日起至2021年11月30日），花旗全卡友可享11%至22%有感回饋。
隨著五倍券帶動消費復甦，各大電商平台推出優惠活動，花旗銀行祭出市場最高40%信用卡回饋。即日起至2021年12月31日，新戶申辦花旗PChome聯名卡享核卡後30日內，天天加碼7%回饋無上限。
PChome聯名卡新戶加碼7%結合6%權益回饋、以及雙11限量加碼登錄活動，即日起至11月15日前累計回饋率直衝40%，堪稱市場最重量級回饋。
花旗全卡友於雙11期間（即日起至2021年11月30日止）在四大電商平台消費，皆可享受花旗提供的回饋優惠。
花旗卡友登錄且於蝦皮購物使用花旗卡消費，單筆消費滿1,000元，限量輸碼登錄享111元刷卡金回饋，最高可享11%回饋。
PChome線上購物最高享21%回饋，限量登錄且刷花旗卡單筆消費，分期金額滿10,000元，享2,100點P幣回饋（價值2,100元），回饋率達21%；累積金額滿8萬元，限前10名再享8,000點P幣回饋。
momo購物網最高享22%回饋，活動期間，限量登錄且刷花旗卡累積消費滿1萬1,111元，享2,500元紅利金回饋，回饋率達22%；累積消費滿5萬元，限前100名再享6,000元紅利金回饋。
Yahoo購物中心/超級商城，最高享22%回饋；登錄且刷花旗卡於Yahoo!奇摩購物中心/超級商城單筆分期消費滿5萬元(不可跨平台累積)，限量名額享1.1萬點超贈點回饋，回饋率達22%。
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