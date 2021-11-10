強化貸後管理 永豐ACH分期帳款日盛30億聯貸率先適用

強化貸後管理，永豐金控子公司永豐銀行今（10）日宣布，導入ACH（Automated Clearing House；媒體交換業務）分期帳款管理系統、提升營運效率，而日盛30億聯貸率先適用，攜手共創三贏。

永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，今日完成簽訂授信合約的日盛國際租賃集團30億元聯貸案，永豐擔任ACH管理銀行，以全方位數位金融工具強化貸後管理能力。資金將用於充實日盛租賃中期營運需求，拓展重型車輛、工程機具及運輸公司等分期付款業務。

據了解，此案原擬募集20億元，因金融同業踴躍參貸、超額認購達213%，最終以上限新台幣30億元簽約。銀行團包括瑞穗銀行、永豐等13家金融業者。

歐陽子能表示，永豐銀行自今年初推出「ACH有效分期帳款管理系統」，提供ACH自動化貸後管理服務；以日盛租賃合作案為例，除透過ACH自動代扣繳其客戶的應繳款項外，並使用上述管理系統自動化檢核款項入帳狀況，提高貸後管理效率。

相較以往動輒數萬筆ACH入帳款項仍須以人工方式檢核及對帳；永豐銀行表示，採用自動化系統檢核每一筆入帳款項，可加強掌握金流動態，同步降低繳款方、租賃業與銀行的時間成本，協助企業數位營運更省力。