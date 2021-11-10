攻雙11 花旗PChome聯名卡推40%市場超狂回饋

雙11購物節即將來臨，花旗PChome聯名卡推出40%市場超狂回饋，花旗持續升級客戶用卡體驗，推出全系列信用卡優惠，疊加多重回饋。

其中，新戶申辦花旗PChome聯名卡可享最優40%回饋；雙11活動期間(即日起至2021年11月30日)，花旗全卡友更可享11%至22%有感回饋，花旗全面助攻精打計算的卡友，把握雙11購物節聰明消費輕鬆享回饋。

隨著五倍券帶動消費復甦，各大電商平台推出優惠活動，花旗(台灣)銀行祭出市場最高40%信用卡回饋。

即日起至2021年12月31日，新戶申辦花旗PChome聯名卡享核卡後30日內，天天加碼7%回饋無上限。PChome聯名卡新戶加碼7%結合6%權益回饋、以及雙11限量加碼登錄活動，即日起至11月15日前累計回饋率直衝 40%，堪稱市場最重量級回饋。

花旗全卡友於雙11期間(即日起至2021年11月30日止)在四大電商平台消費，皆可享受花旗提供的回饋優惠。 花旗卡友登錄且於蝦皮購物使用花旗卡消費，單筆消費滿1,000元，限量輸碼登錄享111元刷卡金回饋，最高可享11%回饋。 PChome線上購物最高享21%回饋，限量登錄且刷花旗卡單筆消費，分期金額滿10,000元，享2,100點P幣回饋(價值2,100元)，回饋率高達21%；累積金額滿80,000元，限前10名再享8,000點P幣回饋(價值8,000元)。

momo購物網最高享22%回饋，活動期間，限量登錄且刷花旗卡累積消費滿11,111元，享2,500元紅利金回饋，回饋率達22%；累積消費滿50,000元，限前100名再享6,000元紅利金回饋。Yahoo購物中心/超級商城，最高享22%回饋；登錄且刷花旗卡於Yahoo!奇摩購物中心/超級商城(含購物中心商店)單筆分期消費滿50,000元(不可跨平台累積)，限量名額享11,000點超贈點回饋，回饋率達22%。

深受年輕世代喜愛的花旗饗樂生活卡，即日起至2021年12月31日前結合PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物三大網購平台，推出饗樂卡「天天網購日最優享12%」活動，天天網購都能享受花旗回饋，11月指定期間登錄，可享最高27%優惠回饋。