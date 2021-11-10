花旗售消金涉禁止招攬 公平會要查聯合行為

花旗集團擬出售台灣個人金融業務，與潛在買家間簽有禁止招攬條款，遭立委質疑已涉及聯合行為，且有限制競爭之虞，公平會主委李鎂今（10）日表示，初步瞭解本案牽涉到勞動部及金管會業務，將會再進一步研判；立法院亦要求，公平會須在一個月內對此提出說明。

立法院經濟委員會今日審查公平會明年度預算並詢答，民進黨立委江永昌指出，我國以往少有針對企業聯合限制勞動力市場競爭的案例，但是在國外並不少見，近期花旗出售消金的過程中，傳出已和多家金融業者簽訂密約，內含禁止招攬條款，可能成為台灣第一起案例。

江永昌強調，本案跟傳統的競業禁止條款不同，競業禁止條款只是勞資之間的約定，但禁止招攬條款卻是公司對公司之間，明顯屬於業者間的聯合行為，且此舉更可能限制勞動力市場的自由競爭。

李鎂表示，本案屬性複雜，不但涉及勞工議題，金管會也十分關注，銀行業者之間確實具有競爭關係，但本案是否涉及聯合行為，還要再根據具體情形，進一步研判，需要約二個月的時間進行研議；江永昌認為二個月期程過長，商請會議主席陳超明，裁示公平會須於一個月內提供說明。

李鎂會後受訪指出，聯合行為不一定會限制競爭或帶給市場不利益，譬如業者間若聯合約定產品價格，便是公平會過去十分重視的面向；至於銀行業者間約定禁止招攬條款，是否涉及聯合行為及限制競爭，還需要再多加瞭解。

花旗銀日前曾對此表示，只要不是利用機密資料，便不會影響員工求職的權益，為避免產生誤會，將會再持續與投標方說明，若是依照一般程序雇用花旗銀員工，無須適用密約中的禁止招攬條款。